‘Pixel á Feira’ convertirá Santiago en la capital gallega del videojuego y la cultura digital

La ciudad de Santiago de Compostela se prepara para acoger la primera edición de Pixel á Feira, el salón gallego del videojuego y la cultura digital, que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el Palacio de Congresos.

El evento reunirá a profesionales del sector, creadoras, jugadoras y público general en una cita que busca dar visibilidad al talento gallego y consolidar Galicia como un referente en la industria.

El proyecto, impulsado por la Deputación da Coruña y el Ayuntamiento de Santiago, fue presentado este lunes por la alcaldesa Goretti Sanmartín, el vicepresidente provincial Xosé Regueira y el coordinador del evento Iago Gordillo. La iniciativa nace con el objetivo de situar el videojuego en el centro de la vida cultural gallega, reconociéndolo como una manifestación artística y creativa de enorme relevancia.

La programación incluirá encuentros profesionales sobre educación, traducción y el sello gallego del videojuego, además de la gala del I Certame de Videoxogos en Galego, que premiará los mejores proyectos creados o traducidos a la lengua gallega.

Habrá también una Zona Interactiva y Arcade, con torneos, exposiciones y máquinas originales como las legendarias Daytona USA (1993), junto a conciertos, podcasts en directo y actividades abiertas a todas las edades.

La industria gallega del videojuego será protagonista con más de veinte títulos desarrollados en Galicia, que podrán probarse durante el evento. Entre las voces invitadas destacan Alba Calvo, Isi Cano, Paula Rodríguez o Víctor Justo, que participarán en mesas redondas sobre localización, educación y creación digital.

En el apartado más lúdico, Pixel á Feira contará con un mercado dedicado a tiendas, artistas y marcas de cultura digital, además de torneos de clásicos y novedades como Tetris, Sonic, Street Fighter 6, Mario Kart 8 DX o el gallego Super Woden GP 2.

El evento contará también con figuras destacadas del panorama nacional, como Tiaviolí Gaming, que ofrecerá un concierto donde mezcla música y videojuegos, y el divulgador Miguel Ángel Cajigal El Barroquista, que impartirá la charla Arte & Historia nos Assassin’s Creed. La programación cerrará con el espectáculo “Impro Gamer” y el Gamesong Trivial Musical.

La alcaldesa Goretti Sanmartín destacó que Santiago "no solo es capital del turismo, sino también del comercio y ahora del videojuego", recordando que el primer videojuego gallego, O misterio das 7 pezas, nació precisamente en la ciudad. Por su parte, Xosé Regueira subrayó que "Pixel á Feira es mucho más que un congreso: es memoria, educación, lengua, diversión y encuentro".