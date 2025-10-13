Soluciones tecnológicas diseñadas en Galicia buscan mercado en una prestigiosa feria en Dubai

Galicia tendrá presencia por primera vez en una de las ferias tecnológicas más prestigiosas del mundo, la Gitex Global de Dubai, que en 2025 se celebra entre hoy lunes 13 de octubre y el próximo viernes 17. La representación de la comunidad corre a cargo del Clúster TIC y de seis empresas socias.

Quobis, Inverbis Analytics, Situm, Tarlogic, CTL y 2bedigital ponen la bandera gallega en esta feria internacional, en la que la mitad de las compañías españolas que asisten son de Galicia.

Estas empresas presentarán sus servicios y algunos de sus proyectos en un stand propio con la intención de abrirse al mercado en el Golfo Pérsico y explorar nuevas oportunidades de negocio en países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí o Qatar.

"Sabemos que hay una predisposición de estas economías a colaborar con empresas como las nuestras, lo que supone una excelente oportunidad para dar a conocer el potencial tecnológico gallego", explica Iago Soto, responsable del Grupo de Trabajo de Internacionalización del Clúster TIC Galicia y CEO de Quobis.

Gitex Global, ya con 45 ediciones, tuvo récord de participación en 2024 con más de 6.500 expositores de 180 países y 200.000 visitantes. Es uno de los eventos más relevantes a nivel internacional en el ámbito de la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la transformación digital, al tratarse de una de las principales puertas de entrada del sector a los mercados de Oriente Medio y Asia.

De Compostela a Dubai

Tarlogic y Situm son empresas de A Coruña; Quobis y CTL tienen la sede en Vigo; e Inverbis Analytics y 2bedigital son de Lugo y Santiago respectivamente.

En Dubai presentarán iniciativas relacionadas con aspectos tecnológicos como la seguridad en las llamadas de telefonía, gestión inteligente de información geoespacial, mapeos de recorrido de pacientes hospitalarios y soluciones personalizadas para marcas de moda, calzado y retail a través de la automatización impulsada por IA.

El Clúster TIC Galicia exportará en Dubai la imagen de la comunidad bajo el lema Technology From The World Ends, en referencia al Finis Terrae acuñado por los romanos al cabo Fisterra. En el stand va a figurar el logo de la marca Turismo de Galicia y un mapa con los 6.400 kilómetros que separan Compostela de Dubai, como hito quilométrico del Camino de Santiago.