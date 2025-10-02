Carmen Cotelo, directora de AGAIN, destaca el reto de Galicia: "Tenemos que competir a nivel global"

Tras una mañana cargada de tecnología, biomedicina y otros temas de interés, Carmen Cotelo, directora de AGAIN, ha cerrado la primera edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia con una intervención en la que ha destacado las oportunidades futuras para Galicia en innovación tecnológica.

Desde el atril, la directora de la Agencia Gallega de Innovación (AGAIN) ha ofrecido un breve retrato sobre el papel de la institución en el ámbito de las nuevas tecnologías, destacando las distintas líneas de ayuda disponibles para proyectos de IA y de I+D dirigidos a empresas.

"Vivimos cada vez en un mundo más globalizado"

En primer lugar, Carmen Cotelo ha destacado que la función principal de AGAIN es dar visibilidad y apoyo a los expertos. "Hoy se ha hablado de distintas tecnologías, y quiero decir que en todas estas áreas se viene trabajando desde hace tiempo", ha apuntado.

"Tenemos una estrategia de IA mirando hacia 2030, así como un Polo de Tecnologías Cuánticas", ha indicado hace apenas unos minutos. Con esto, el objetivo es que Galicia sea un referente europeo e internacional en computación y comunicación cuántica de cara a 2030, tanto a nivel académico y de investigación.

Al hilo de este asunto, la directora de AGAIN ha añadido que, en el ámbito de la biotecnología, acaban de concluir la segunda estrategia de consolidación y ya trabajan en la siguiente, centrada en la excelencia. "Estamos trabajando para saber cómo anticiparnos y cómo posicionarnos", ha dicho.

Por otro lado, Carmen Cotelo también ha reconocido que las nuevas tecnologías son el futuro. "Queremos estar desarrollando y tomando parte activa", puesto que en Galicia, "tenemos ventajas competitivas".

Sobre este asunto, la directora de AGAIN ha explicado que a principios de 2025 se lanzó el Plan Galego de Investigación para el periodo 2025-27, que da continuidad al trabajo de nuevas tecnologías mediante líneas de alto impacto que apoyan la aplicación de energías limpias, la IA y otras industrias tecnológicas.

"No solo escribimos el Plan y la estrategia, sino que implementamos instrumentos específicos en el que caben todas estas tecnologías", ha agregado. Y también ha confirmado que la colaboración con la Administración pública y las universidades es importante.

Sobre las ayudas, Carmen Cotelo ha explicado que AGAIN cuenta con una convocatoria específica para IA y tecnología cuántica, junto a otras iniciativas que están en marcha, como la destinada a biotecnología y otra de I+D dirigida para las empresas, con el objetivo de que exploren y arriesguen en nuevas vías.

"Vivimos cada vez en un mundo más globalizado. Por eso, tenemos que competir a nivel global", ha concluido.