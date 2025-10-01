Píxel á Feira, el primer salón del videojuego en Galicia, se celebrará en Santiago en noviembre

El evento tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el Palacio de Congresos de la capital gallega

Galicia contará con un gran espacio dedicado en exclusiva al mundo de los videojuegos. El Palacio de Congresos de Santiago de Compostela acogerá los días 8 y 9 de noviembre la primera edición de Píxel á Feira, un evento pionero impulsado por la Deputación da Coruña que contará con numerosas actividades y reunirá a profesionales de primer nivel.

Píxel á Feira nace con el objetivo de situar los videojuegos en el centro de la vida cultural gallega y de reconocerlos como lo que son a nivel internacional: una manifestación artística de enorme relevancia, un motor creativo y un lugar de encuentro entre personas.

Así, la cita busca ser una plataforma de difusión y aspira a consolidarse como encuentro anual para la industria gallega, de las personas aficionadas al ocio digital y de todo tipo de público que desee acercarse a este universo.

La programación de Píxel á Feira ofrecerá un amplio abanico de actividades dirigidas al público de todas las edades. Y es que aunque habrá espacios para jugar, probar y descubrir nuevos contenidos, también se prestará atención al valor educativo, a la capacidad de innovación en el ámbito tecnológico o al papel en la creación contemporánea.

El salón reunirá a profesionales de primer nivel tanto nacional como internacional, creadores, jugadores y personas que se acercan por primera vez a este mundo con el objetivo de favorecer el diálogo y el aprendizaje compartido.

El proyecto, además, busca impulsar el tejido comercial asociado a este sector con la presencia de tiendas especializadas, librerías y otros negocios vinculados a la cultura digital e interactiva, creando un espacio de promoción y visibilidad para el tejido local.

Impulsar y dar a conocer la industria gallega del videojuego

Píxel á Feira busca con esta primera edición contribuir a construir comunidad alrededor del videojuego en Galicia, ofreciendo un punto de encuentro que combine ocio y reflexión. En este sentido, la industria del videojuego gallega y sus profesionales tendrán una presencia destacada en todo el programa, tanto en las actividades de divulgación como en espacios como mercados o muestras.

El director del proyecto audiovisual Recuncho Gamer y una de las voces más reconocidas en el sector en Galicia, Iago Gordillo, será el comisario en esta primera edición.

La Deputación da Coruña señala en un comunicado que la dimensión cultural de Píxel á Feira será otra de sus señas de identidad, ya que incluirá exposiciones, música y diversas propuestas artísticas que acompañarán a los torneos y a las demostraciones de juego, mostrando que esta disciplina es mucho más que entretenimiento: es un campo creativo que dialoga con las artes escénicas, la música y la tecnología.

La primera edición de este evento está organizada por la Deputación da Coruña y marcará un hito en el reconocimiento de la cultura digital como parte esencial de la sociedad contemporánea gallega. A lo largo de las próximas semanas se darán a conocer los detalles de una programación que combinará diversión, aprendizaje y encuentro.