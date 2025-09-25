El Clúster TIC Galicia presenta 15 proyectos con IA beneficiarios de la convocatoria IA360 del Igape

El Clúster TIC Galicia celebró hoy un webinar para presentar 15 proyectos de empresas socias basados en inteligencia artificial (IA), beneficiarios de la convocatoria IA360 de Igape, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Estas ayudas buscan promover el desarrollo tecnológico y la innovación mediante el uso de la inteligencia artificial para facilitar la transformación digital y la mejora de la actividad económica e industrial de la comunidad.

En la presentación, Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Clúster TIC Galicia, señaló que esta convocatoria se dirige al desarrollo directo de productos TIC, lo que supone "un apoyo fundamental para las empresas". "El hecho de que se presentaran multitud de propuestas y se aumentara el presupuesto inicial demuestra que hay capacidad para proponer inversiones y compañías con ideas de alto valor", subrayó.

Rodríguez del Corral afirmó, además, que el Clúster TIC Galicia "asume la idea de trabajar en el desarrollo de una plataforma que aglutine servicios de IA producidos en Galicia en un único espacio, de manera que puedan llegar a todo el ecosistema y favorecer así la innovación a nivel global".

Por otro lado, Carlos Vaamonde, técnico de Innovación de Igape, destacó la positiva acogida de IA360, recordando el incremento del presupuesto para poder atender el amplio volumen de solicitudes recibidas. "La convocatoria aún está abierta, por lo que animamos a las empresas a presentarse", insistió.

Propuestas innovadoras

Las compañías que alcanzaron la subvención de la convocatoria IA360 y que presentaron sus iniciativas en el marco de este evento fueron Cinfo, Ilux Visual Technologies, Imatia, In2AI, SREC Solutions y Torusware, con sede en A Coruña; Imaxin Software, Prefapp, Situm, Sixtema y Tesla Technologies, con oficinas en Santiago de Compostela; y Deicom Technologies, Galvintec, Quobis y Visual Publinet, del área de Vigo.

Las soluciones, en distintas fases de desarrollo y con aplicaciones en el ámbito público y privado, van desde la automatización de procesos hasta agentes conversacionales, pasando por el análisis de datos de redes de baja tensión o la gestión de recursos visuales o de información geoespacial.