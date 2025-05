Las lecciones que han aprendido las empresas gallegas sobre la IA: "Falta reflexionar qué puede aportar"

Tener claro el por qué y llevar a cabo una transformación cultural en las empresas, con la mirada puesta en el pasado de la tecnología y escuchando a expertos para tomar nota, son algunas de las claves que distintos expertos en inteligencia artificial aportaron en el III Foro Empresa e Inteligencia Artificial organizado por Quincemil y Altia en el Árbore da Veira de A Coruña.

Bajo el título de "Lecciones aprendidas en proyectos de Inteligencia Artificial", Antonio Soto, director Data de Altia; Julia Díaz, head of Data Science de Repsol; José Delgado Pérez, CEO y fundador de Qaroní y David Serantes, Chief Digital Officer de Resonac compartieron sus principales aprendizajes en una mesa moderada por Alba Meijide.

El valor de la estrategia y de contar con expertos y con los empleados

Antonio Soto apuntó a las evoluciones tecnológicas anteriores como espejos en los que mirar para extraer lecciones. En este sentido, recalcó que la principal lección debe estar en "saber gestionar muy bien las expectativas". En segundo lugar, señaló la relevancia de la estrategia. "Hacer pruebas de concepto sin tener clara la estrategia es complicado. No hablo solo de estrategia tecnológica, sino de la inteligencia artificial que lo está inundando todo, que llega incluso a convenios colectivos", añadió, en referencia a cómo estos recogen las limitaciones de la IA en su interferencia con los puestos de los trabajadores.

"He visto muchos ciclos ya en la IA desde que empezó", comentó en la misma línea Julia Díaz y a modo de ejemplo de todos los cambios que experimenta esta herramienta. "En estos momentos en Repsol, el 80% de las acciones que llevamos a cabo tienen que ver con IA no generativa. Ambas tienen que convivir", destacó.

En cuanto a los aprendizajes, el talento sigue en el foco. Díaz recordó las primeras guías que ya aconsejaban contar con un experto adecuado. "Es importantísimo", recalcó, antes de añadir que "si no hay un para qué real, si no estás resolviendo con la tecnología, no estamos haciendo bien las cosas". Asimismo, recordó que "el usuario final tiene que estar presente desde el principio" y coincidió en la necesidad de "controlar las expectativas" y ser "didácticos" para obtener éxito con el uso de la IA.

"Hay un punto en común, que es el tema de los datos. Se les ha dado importancia desde hace años, y llevamos años acumulándolos, pero luego nos hemos olvidado de los esquemas de gobernanza, de la calidad, del ciclo de vida de los datos, de cómo planteamos que estos datos puedan integrarse en tiempo real en una solución", reflexionó José Delgado durante su intervención.

También recalcó la importancia de no implementar la IA "porque sí", sino identificar previamente cuáles son las problemáticas a solucionar. "Cuando vamos a una empresa a escuchar sus dolores,vemos que no están claros, simplemente hay ganas de implementar la IA porque no se quieren quedar fuera y quieren ser parte de esta revolución. Falta esa pausa de reflexionar qué puede aportar esto", añadió el CEO de Qaroní.

Cambiar el mindset digital es uno de los aprendizajes fundamentales. No puedes hacer esto sin las personas David Serantes, Chief Digital Officer de Resonac

Por su parte, David Serantes, comentó que "en Resonac tenemos mucha suerte, porque esta parte de jugar con la IA generativa, hemos tenido proyectos transversales a toda la organización desde enero del 2024 con un modelo de lenguaje propio, cerrado y seguro". Esta solución ha permitido atajar el interés de los empleados por el uso de estas herramientas. "Queremos utilizar los aprendizajes para una transformación cultural, que va ligada a las personas. Cambiar el mindset digital es uno de los aprendizajes fundamentales. No puedes hacer esto sin las personas", añadió.

De la experimentación a la aplicación

Si las pruebas y el "juego" con la IA son el primer paso, ¿cómo dar el siguiente e implementar efectivamente estas herramientas? Julia Díaz explica que desde Repsol, la digitalización y las personas fueron dos aspectos clave en ello además de "equivocarnos lo antes posible para aprender".

En este sentido, Antonio Soto reconoció la dificultad de gestionar una "cantidad ingente" de datos, donde está el "gran reto de escalado". Para superarlo, en Altia, la estrategia y tener claro los KPIs y "medir, medir y medir" son los pasos a seguir para llegar a ese punto.

Por su parte, José Delgado señaló que el reto se produce "sobre todo, cuando sale bien. Ahí hay que ejercer el control de expectativas". La IA generativa "está librando una batalla que no sabemos quien va a ganar". Por eso, "es importante cuando un producto se lleva a producción, extraer el producto de los modelos o algoritmos que están por detrás. Si cambia el modelo, si los costes varían, el impacto así puede ser mínimo".

Parte de la solución pasa por "involucrar al usuario y captar la retroalimentación", algo muy relevante en el escalado, junto a medir y estimar costes para mantener bajo control el proceso y limitar posibles errores.

David Serantes explicó la escalabilidad en Resonac con el aprovechamiento de mapeo de procesos en todas las áreas. "Nos interesa incrementar el nivel de digitalización de procesos para cada área, planta y para la compañía. Muchas veces las pruebas con IA no tienen la misma tasa de éxito que otras soluciones digitales. En ese sentido, estamos en una época de probar y tenemos que ir hacia ahí para mejorar y hacer más eficiente nuestra metodología. Pero es necesario que a la hora de aproximarnos a las pruebas sepamos que el grado de éxito probablemente no sea todavía tan alto como con otras soluciones".

Además de estas conclusiones, el foro contó con las intervenciones del conselleiro de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, y de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, además de la participación de Julián Cerviño, director de AMTEGA, que explicó cómo se está implementando esta tecnología en la Xunta de Galicia.

