Ana Freire, gallega experta en IA y salud mental: "Las redes sociales tienen dos caras"

El ordenador de la empresa familiar de recambios de coche y maquinaria agrícola de la familia Freire fue el punto de partida de una exitosa carrera profesional de la lucense natural de Rábade Ana Freire, que es hoy una de las ingenieras y doctoras en informática más destacadas de España y que gracias a su labor salva vidas a través de las redes sociales.

Es consciente de que las redes sociales son un arma de doble filo, en muchas ocasiones un escaparate muy distanciado de la realidad, por lo que desde 2017 lidera el proyecto STOP, que estudia mediante Inteligencia Artificial cómo se comportan usuarios en riesgo de suicidio en redes y lanza campañas con teléfonos o chats de ayuda a quienes encajan en ese perfil de riesgo.

Tan solo en la última campaña, que duró tres meses, se produjeron 25 activaciones de servicios de emergencia y dos rescates y a día de hoy ya han colaborado en el proyecto ocho instituciones a nivel internacional.

Es también investigadora en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la impulsora de un proyecto educativo para promover las carreras STEM (titulaciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas) entre las más jóvenes:Wisibilízalas.

Posee varios reconocimientos como Premio Talento Joven Femenino 2019 de la Fundación Real Academia de Ciencias, el Premio Ada Byron Joven 2019 de la Universidad de Deusto o el Premio CPEIG Ada Byron y está llamada a liderar en España una revolución en la ciencia y reconoce que su mundo tecnológico ideal "debería ser liderado desde la diversidad".​

Freire ha contado a Quincemil su visión sobre la progresiva irrupción de la IA en la sociedad, con sus fortalezas y sus debilidades y ha avanzado pinceladas sobre proyectos propios de futuro como su última publicación científica, que verá la luz próximamente y que gira en torno a un sistema recomendador no dañino para usuarios vulnerables de redes sociales.

Tus inicios en el mundo de la informática han estado influenciados por la empresa familiar de ordenadores ¿Cuándo tu mente hizo ese click que conformó que querías orientarte a este ámbito y ser una mujer de ciencia?

Mi pasión con la informática comenzó siendo todavía una niña, gracias al ordenador que compramos en una empresa familiar, pero no era de ordenadores, sino de recambios de coche y maquinaria agrícola, sector que también favoreció mi pasión por la ciencia y la tecnología.

Pero a pesar de esta pasión, a la hora de elegir qué carrera estudiar, tenía dudas entre medicina e informática, y aunque parece que son disciplinas muy lejanas, realmente hoy en día forman una gran simbiosis. Para tomar la decisión, hice algo que creo que todo adolescente preuniversitario debería hacer: hablar con profesionales de los ámbitos a los que quiere dedicarse. Me decidí por informática porque las perspectivas laborales eran más prometedoras que en el ámbito médico, fui muy práctica.

A aquellos con temor a la llegada inevitable de la IA a la vida diaria en lo personal y lo laboral y al miedo a este tipo de avances, ¿Qué les dirías? ¿Cómo definirías la IA y qué fortalezas principales tiene?

El miedo se vence con conocimiento. Es fundamental que la sociedad se forme en tecnología y conozca el alcance y funcionamiento de estos sistemas. La IA nos puede aportar muchos beneficios tanto en nuestro día a día personal, como profesional, y sería un tremento error desaprovechar esta oportunidad.

La IA pretende reproducir comportamiento similar al humano en máquinas, esto es, razonamiento, resolución de problemas, aprendizaje o incluso creatividad. Esto lo hace generalmente aprendiendo en base a ejemplos y es capaz de aprender a hacer tareas muy eficaz y eficientemente, como diagnósticos médicos, planificación óptima de recursos, predicciones de ventas...

¿Cómo surgió vincular la IA con la salud mental? ¿Cuántos años lleva activo y cuántas vidas ha salvado tu proyecto STOP?

Surgió cuando vi que en redes sociales existían publicaciones de personas que anunciaban su suicidio justo antes de cometerlo. Pero estas personas, en su mayoría, habían dejado pistas en sus redes. Esto en ocasiones es difícil de detectar por humanos, pero la IA tiene la capacidad de detectar patrones en cantidades inmensas de datos.

Ahí creé STOP, un proyecto que estudia, mediante Inteligencia Artificial, cómo se comportan usuarios en riesgo de suicidio en redes y lanza campañas con teléfonos o chats de ayuda a personas que encajan en ese perfil de riesgo. Lo lanzamos en 2017, con nuestro conocimiento de ciencia de datos desde la Universitat Pompeu Fabra y con ayuda de personal especializado en salud mental del Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Hoy ya han colaborado en el proyecto ocho instituciones a nivel internacional. Por temas de privacidad de datos, no podemos saber cuántas vidas se han salvado, pero solo en la última campaña, que duró tres meses, se produjeron 25 activaciones de servicios de emergencia y 2 rescates.

Ana Freire CEDIDA

En STOP se detectan tendencias suicidas o trastornos alimenticios como la anorexia nerviosa mediante mensajes, ¿Cuál es el patrón de esos post? ¿Tiene que publicar una persona un número determinado de ellos de este tipo para que salte la voz de alarma?

Sí, detectamos comportamientos que pueden derivar en suicidio, como ideación suicida, depresión o trastornos de la conducta alimentaria. Mediante inteligencia artificial, encontramos un patrón diferente para cada una de estas problemáticas. Estos patrones consisten en datos demográficos estimados (edad, género) y temas de los que hablan. Habitualmente, se trata de mujeres jóvenes (en TCA la mayoría son menores de 19 años) y con que tratan diferentes temas.

Por ejemplo, en TCA hablan mucho de dietas veganas, vegetarianas, tablas de ejercicios de alta intensidad, ingesta de laxantes, etc. En el caso de suicidio o depresión, tratan problemas económicos, de pareja, acoso escolar, autolesiones, etc. Si la persona encaja en este patrón, y publica desde España, es posible que le aparezcan nuestros anuncios con teléfonos o chats de ayuda. La primera campaña incrementó un 60% el número de llamadas al teléfono de prevención del suicidio y la última multiplicó por 10 el número de conversaciones recibidas en el chat de ayuda.

Sin embargo, nuestras campañas solo duran entre uno y tres meses cada año, notándose un incremento enorme de solicitudes de ayuda en los meses en los que están activas y un desplome de peticiones de ayuda cuando se acaban. Nuestro objetivo es encontrar financiación para poder lanzar las campañas todo el año y así prestar ayuda de forma continuada.

La última campaña la financió META, pero de momento no nos han confirmado su apoyo para la siguiente. Tenemos una campaña activa de donación en nuestra web (https://stop-project.upf.edu), para aquellas personas que quieran colaborar. Cualquier aportación puede ayudar a salvar vidas.

Analizas datos para comprender enfermedades como la esclerosis múltiple ¿Cómo es este proceso y qué conclusiones esperas?

He trabajado con el Hospital Clínic de Barcelona en un proyecto europeo en el que estudiábamos patrones en pacientes con esclerosis múltiple de diferentes hospitales en Europa, para mejorar su diagnóstico y tratamiento. Colaboré también en estudios con otro tipo de enfermedades, como Esquizofrenia.

Las redes sociales a menudo son definidas como armas de doble filo y algunas como Twitter especialmente como germen del odio hacia determinados colectivos o fake news, ¿estás a favor o en contra?

Efectivamente, las redes sociales tienen dos caras, como toda herramienta tecnológica y no tecnológica, dependiendo de cómo las utilicemos. Con una buena educación sobre su uso, pueden ser una muy buena fuente de conexión e información. Pero si no desarrollamos nuestro espírito crítico hacia lo que leemos, o no seleccionamos bien las cuentas a seguir, pueden ser perjudiciales para el usuario, por la cantidad de información falsa y contenido agresivo que circula.

Urge regular el funcionamiento de estas plataformas, para que sean lo más inofensivas posible hacia el ser humano (mejorar el filtrado de contenidos, la detección de edad para evitar la presencia de menores de cierta edad…), pero también hemos de hacer esfuerzos desde la educación, porque al fin y al cabo son las personas usuarias las que generan contenidos no apropiados o información falsa.

Has defendido en algunas ocasiones que "la informática puede salvar vidas y que las profesiones tecnológicas no se limitan a estar delante del pc", ¿cómo es tu día a día?

Viajo mucho, porque es muy importante dar a conocer los resultados de nuestros proyectos. Gracias a esta transferencia de conocimiento es muy posible que pronto veamos nuestro proyecto implementado en otros países. Dedicarme a la IA aplicada al bienestar humano es una forma de vida, no un trabajo. Es muy enriquecedor conocer a profesionales de diferentes sectores y vivir un aprendizaje continuo.

¿Consideras que con proyectos como Wisibilízalas lograrás dar la vuelta a la concepción actual de las carreras STEM?

Ya se están viendo cambios, gracias a la cantidad de iniciativas puestas en práctica. La UPF tiene un Grado en Ingeniería Matemática en Ciencia de datos, donde las alumnas son el 50%, y en la UPF Barcelona School of Management, yo misma dirigo el Master in Data Analytics for Business, con un 54% de mujeres. Creo que nos empezamos a dar cuenta de que no es un campo solo de hombres, que tenemos mucho que aportar con nuestro espíritu crítico, nuestra visión práctica y nuestra alta capacidad de organización.

Ana Freire. CEDIDA

Has realizado 50 publicaciones científicas y varias patentes, ¿cuál de ellas ha sido la más útil y por qué?

Una de las más importantes está a punto de salir: un sistema recomendador no dañino para usuarios vulnerables de redes sociales. Se lo presentamos a Twitter (ahora X) hace un tiempo, pero no tuvo éxito porque se cerró el grupo a cargo de implementar algoritmos éticos. Espero que en las próximas semanas sea usado por las plataformas para hacer de las redes un lugar más seguro.

Son numerosas las voces que apuntan que por tu perfil deberías liderar una revolución tecnológica en España junto a otras profesionales destacadas, ¿cuál sería tu mundo tecnológico ideal de poder elegir? ¿Liderado por mujeres?

De momento estoy liderando proyectos más pequeños, pero todo suma. El mundo tecnológico ideal debería ser liderado desde la diversidad. Es muy importante que la tecnología se lidere y se desarrolle desde equipos diversos, y no solo en cuanto a género.

La tecnología es algo que usa toda la población, y debe construirse de modo totalmente inclusivo. Tenemos ejemplos de tecnolgías mal diseñadas, por haber sido elaboradas en entornos no diversos (solo hombres o solo personas de piel blanca). Deberíamos de poner más esfuerzos en que esto no ocurra.