¿Buscas coche? Carballo reúne este fin de semana más de 500 vehículos de ocasión y sortea 1.200 euros en gasolina

La 21ª edición de Berocasión se celebrará del 28 al 30 de agosto en el Rego da Balsa con 16 expositores, coches seminuevos, kilómetro cero, híbridos y eléctricos y actividades para toda la familia

¿Llevas tiempo pensando en cambiar de coche? Este fin de semana puede ser un buen momento para hacerlo.

Carballo se convierte durante tres días en un gran escaparate del vehículo de ocasión con la celebración de la 21ª edición de Berocasión, que reunirá más de 500 vehículos y 16 expositores en el Rego da Balsa.

Del viernes 28 al domingo 30 de agosto, quienes se acerquen a la feria podrán comparar en un mismo espacio una amplia variedad de modelos, desde turismos y SUV hasta vehículos comerciales, coches seminuevos, de kilómetro cero y diferentes opciones de movilidad.

Edición anterior de Berocasión en Carballo Cedida

Y, además de encontrar coche, comprarlo durante la feria puede tener premio. La nueva edición parte, por tanto, con el reto de mantener una tendencia que ha convertido a Berocasión en una de las principales citas gallegas vinculadas al vehículo de ocasión.

Más de 500 coches para comparar en un mismo lugar

Una de las grandes ventajas de Berocasión es precisamente esa: concentrar en un único espacio una oferta que normalmente obligaría a recorrer diferentes concesionarios.

Los 16 expositores participantes llevarán al Rego da Balsa una selección de vehículos pensada para perfiles muy diferentes de compradores.

Habrá desde modelos más urbanos y familiares hasta SUV, vehículos comerciales y opciones con distintas tecnologías de propulsión.

La oferta incluye vehículos seminuevos y de kilómetro cero, además de híbridos y eléctricos, por lo que quienes estén pensando en cambiar de coche podrán comparar diferentes alternativas y encontrar modelos que se adapten a necesidades y presupuestos distintos.

Además, uno de los atractivos de la feria es que los vehículos expuestos estarán revisados, contarán con garantía y estarán disponibles para entrega inmediata.

Comprar un coche puede tener premio: 1.200 euros en gasolina

A la posibilidad de encontrar el vehículo buscado se suma este año un incentivo más: las personas que compren un coche durante Berocasión podrán participar en el sorteo de 1.200 euros en combustible.

Sorteo de un ano de combustible gratis en Berocasión Cedida

El premio se repartirá en 12 vales de 100 euros, que podrán utilizarse exclusivamente en la Estación de Servicio Shell de As Labradas, en Carballo.

Pero no será el único sorteo de la feria. Berocasión también quiere que la celebración tenga impacto en otros sectores de la localidad, por lo que los bares, cafeterías y restaurantes participantes entregarán una papeleta con cada consumición para participar en el sorteo de un vale de 100 euros para gastar en los establecimientos asociados.

Los dos sorteos se celebrarán el domingo 30 de agosto a las 20:00 horas en el propio recinto ferial.

Un plan para acercarse en familia

Berocasión quiere ir más allá de la exposición y venta de vehículos y ha preparado también actividades complementarias para convertir la visita a la feria en un plan para toda la familia.

Una de las propuestas tendrá lugar el domingo de 11:00 a 13:00 horas, cuando los artistas locales Mon Lendoiro e Isa Bermúdez se pondrán manos a la obra para dar una segunda vida a dos vehículos viejos a través del arte.

Los dos artistas serán los encargados de pintar los vehículos y, posteriormente, los niños podrán participar en su decoración, recortando y pegando vinilos para personalizarlos y completar la intervención artística.

Una actividad que añade un punto diferente a una feria centrada en el mundo del motor y que permitirá que los más pequeños también tengan su propio espacio dentro de Berocasión.

La presentación de la 21ª edición tuvo lugar este lunes en la Praza do Concello de Carballo, con la presencia de representantes de los 16 expositores, el alcalde, Daniel Pérez, el concelleiro de Promoción Económica y vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira, y el presidente de Axober, Diego Iglesias.

Con más de 500 vehículos, 16 expositores y tres días de feria, Berocasión volverá a convertir el Rego da Balsa en un gran punto de encuentro para quienes estén buscando coche.