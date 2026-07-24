La gallega Velca aumenta un 68% su facturación y prepara su desembarco en Italia, Alemania y Francia

La empresa gallega Velca, especializada en motocicletas eléctricas, cerró el primer semestre de 2026 con los mejores resultados de su historia. La compañía incrementó su facturación un 68% respecto al mismo periodo del año anterior y entregó 437 motocicletas eléctricas entre enero y junio.

Estas cifras suponen una media de 3,4 motocicletas entregadas por cada día laborable y consolidan el crecimiento de la compañía en un mercado que continúa ganando peso en España.

Velca atribuye estos resultados a su estrategia de centrarse en el cliente particular. En un segmento que creció más de un 55% durante el primer semestre hasta rozar las 3.000 unidades, la compañía alcanzó una cuota del 16% del mercado español y reforzó su posición como la marca con más matriculaciones de motocicletas eléctricas con batería integrada, impulsada por la acogida del modelo Velca EON.

Además del crecimiento de las ventas, la empresa asegura haber seguido mejorando su rentabilidad y fortaleciendo su posición financiera durante los primeros seis meses del año.

Es posible crecer sin perder de vista la rentabilidad Emilio Froján, cofundador y consejero delegado de Velca.

Emilio Froján, cofundador y consejero delegado de Velca, asegura que “durante los últimos años", la empresa ha demostrado que "es posible crecer sin perder de vista la rentabilidad". Este semestre, en su opinión, confirma que ambas variables empiezan a avanzar de la mano. "Hemos consolidado nuestro liderazgo en el mercado particular español y estamos construyendo una empresa preparada para competir a nivel europeo”, subraya.

La compañía afronta ahora la segunda mitad del año con el objetivo de seguir aumentando las ventas, mejorar los márgenes, ampliar su red de distribución e incorporar nuevos servicios de valor añadido.

Objetivo: crecer en Europa

Entre los principales proyectos para los próximos meses figura el inicio de su expansión internacional. La empresa prevé implantarse en varios de los principales mercados europeos, entre ellos Italia, Alemania y Francia.

“La movilidad eléctrica todavía está dando sus primeros pasos y sabemos que la mayor parte del crecimiento aún está por llegar. El mercado europeo ha crecido un 35% en este primer semestre de 2026 y en los próximos meses Velca tendrá estructura en Italia, Alemania, Francia y algún mercado europeo más”, concluye Froján.