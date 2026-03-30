La DGT cambia las reglas: nueva normativa para autocaravanas y campers esta Semana Santa 2026

La Semana Santa comenzó ayer con el Domingo de Ramos. La Operación Especial de Tráfico prevé superar los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera hasta la medianoche del lunes 6 de abril, Lunes de Pascua.

Aprovechando los festivos del Jueves y Viernes Santo, que se suman al fin de semana, muchas personas aprovecharán para hacer escapadas exprés con campers y autocaravanas para descubrir enclaves únicos en Galicia.

Novedades en la normativa de autocaravanas y campers

Desde la pandemia de la Covid-19, el mercado del caravaning ha experimentado un crecimiento importante. Las restricciones a la movilidad y la búsqueda de alternativas más seguras despertaron un fuerte interés por las autocaravanas y furgonetas camperizadas.

La tendencia se ha mantenido hasta ahora. De hecho, la matriculación de este tipo de vehículos ha experimentado un auge importante, consolidándose y ganando protagonismo dentro del sector turístico y de la movilidad.

Ante este crecimiento, multiplicándose casi por 3 la cifra de este tipo de vehículos desde 2015 (pasando de 48.000 a casi 137.000), la Dirección General de Tráfico ha introducido novedades normativas sobre los plazos para la Inspección Técnica de estos vehículos.

Plazos de las inspecciones técnicas

En este sentido, la nueva instrucción matiza los plazos de inspección aplicables, que varían dependiendo de si se trata de autocaravanas (vehículos de categoría M) o furgonetas de vivienda o campers (categoría N).

En el caso de las autocaravanas, la frecuencia de la inspección es la siguiente:

Antigüedad de hasta 4 años: exento

exento Antigüedad de más de 4 años: bienal

bienal Antigüedad de más de 10 años: anual

En el caso de las campers, la frecuencia de inspección es la siguiente:

Antigüedad de hasta 10 años: anual

anual Antigüedad de más de 10 años: semestral

Maniobras de parada y estacionamiento

Con efecto esta Semana Santa, la nueva instrucción también recoge que, con carácter general, las autocaravanas pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las mismas condiciones y limitaciones que cualquier otro vehículo.

"La Ordenanza de Circulación de un municipio tiene capacidad para limitar los tiempos de estacionamiento, así como para prohibir acampar, con excepción de las zonas autorizadas por la Autoridad Municipal", explica Tráfico.

Y agrega: "El Alto Tribunal entiende que dichas limitaciones o prohibiciones solo tratan de paliar los posibles efectos negativos que el estacionamiento prolongado podría causar en la fluidez y seguridad del tráfico.

Áreas de acogida o acampada

Una autocaravana estacionada

Por otro lado, la nueva instrucción recoge novedades en cuanto a legislación autonómica relativa a la regulación de las áreas de acogida de autocaravanas como modalidad de alojamiento turístico.

Estas instalaciones, concebidas para dar servicio o acogida a las autocaravanas, deben proporcionar "una serie de servicios necesarios para estos vehículos y estar adecuadamente señalizadas para que los usuarios puedan identificarlas con facilidad".

La nueva señal S-129 'Punto de vaciado de caravanas y autocaravanas', recogida en el Catálogo de Señales verticales de 2025, indica la situación de un punto de vaciado de aguas residuales para este tipo de vehículos.