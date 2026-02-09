La DGT responde a los conductores gallegos: ¿sigue siendo obligatorio el chaleco reflectante?

Está siendo un 2026 lleno de cambios en materia de seguridad vial. Además de la obligatoriedad de que los patinetes cuenten con seguro, la V-16 ha pasado a ser la única preseñalización válida en caso de accidente o avería.

La V-16 es un dispositivo luminoso que emite una señal intermitente para alertar al resto de conductores. No es necesario salir del vehículo, ya que se coloca en la parte superior del coche, lo que ha generado dudas sobre el uso del chaleco reflectante de emergencia.

¿Sigue siendo obligatorio el chaleco reflectante?

Desde el 1 de enero de 2026, el uso de la baliza V-16 es obligatorio, ya que ha venido a sustituir a los famosos triángulos por motivos de seguridad vial, al considerar el riesgo de atropello que supone con su colocación en la carretera.

Hasta ahora, los conductores debían ponerse el chaleco reflectante para salir del vehículo y recorrer esos 100 metros necesarios para los triángulos y regresar después al coche. Sin embargo, tras la incorporación de la V-16, ¿sigue siendo necesario hacerlo?

El Reglamento General de Circulación no ha sufrido ningún tipo de modificación, por lo que la respuesta es afirmativa: sigue siendo obligatorio utilizar el chaleco reflectante cuando los conductores ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas.

"Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas", dice el artículo 118.3 del Reglamento General de Circulación.

El chaleco reflectante de alta visibilidad es un elemento básico y obligatorio de seguridad vial en España. Su propósito es aumentar la visibilidad de las personas en la calzada o el arcén, previniendo posibles atropellos.

Es obligatorio ponerse el chaleco reflectante en vías interurbanas cuando se sale del vehículo. No obstante, no vale cualquier chaleco, sino que debe estar homologado, tras haber sido evaluado y certificado conforme a las normativas de seguridad europea.

Saber si un chaleco reflectante de alta visibilidad está homologado o no es realmente sencillo, pues debe cumplir con lo establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, y con la normativa EN ISO 20471 de la Unión Europea (UE).

En este sentido, la normativa establece distintos tipos de chalecos en función de los niveles de protección. Los chalecos de clase 2 son los más comunes y deben cumplir, al menos, con unos requisitos mínimos. Estos son:

Deben incorporar un mínimo de 0,50 m2 de material de fondo y 0,13 m2 de material retrorreflectante (2,60 metros de cinta reflectante de 5 cm de anchura)

Los chalecos reflectantes pueden adquirirse en muchos establecimientos, aunque siempre se recomienda comprarlos en tiendas especializadas o, al menos, asegurarse de que cumplen con los requisitos anteriormente expuestos.