Confirmado por la DGT: esta es la forma más fácil de colocar las cadenas de nieve en solo 4 pasos

Una persona instalando unas cadenas de nieve en una de las ruedas delanteras.

Tras las nevadas de este fin de semana, muchas personas han aprovechado para coger el coche y disfrutar del paisaje gallego teñido de blanco.

La nieve es uno de los grandes atractivos del invierno, tanto para pequeños como para mayores. Sin embargo, es necesario extremar las precauciones al volante.

Tipos de cadenas de nieve y datos a tener en cuenta

Cadenas de nieve Pixabay

El invierno es sinónimo de nieve, y este último fin de semana se ha dejado ver en Galicia, tanto en el interior como en zonas de alta montaña.

Por ello, es importante estar al tanto de la última hora meteorológica y, si fuera necesario, actuar con rapidez y colocar las cadenas de nieve para evitar cualquier percance en carretera.

Las cadenas, ya sean metálicas o textiles, son un elemento fundamental que debe ir en el maletero si tenemos previsto circular por zonas donde es posible ver nieve.

Colocar las cadenas es una tarea a la que no estamos acostumbrados. De hecho, "cerca del 80% de los conductores asegura no saber montar las cadenas o nunca lo han intentado", apuntan fuentes oficiales.

Los usuarios de carreteras en zonas frías o donde la nieve suele hacer acto de presencia tienen varias opciones de cadenas de nieve: las metálicas, las semiautomáticas y las fundas textiles.

Las cadenas metálicas son la alternativa más empleada debido a su durabilidad, mientras que las cadenas semiautomáticas son más costosas, pero muy eficientes.

Las fundas textiles, por otro lado, ocupan poco espacio. "No son especialmente caras y sí efectivas y de sencilla instalación", señala la DGT.

Tráfico recomienda, además, utilizar neumáticos especiales de invierno en lugar de cadenas, en especial si se frecuentan zonas de clima frío y nevadas habituales.

¿Cómo colocar correctamente las cadenas?

Antes de comprar las cadenas, es fundamental tener en cuenta el diámetro de la rueda, la anchura del neumático y el perfil del mismo para elegir una talla u otra. Estos datos se pueden consultar en el lateral del neumático o en la ficha técnica del coche.

Una vez tengamos las cadenas, y solo en el caso de que sea necesario colocarlas por nevadas importantes o indicación de la DGT, lo primero que debemos hacer es retirarnos a un lugar seguro y apartado, señalizando correctamente la posición del vehículo.

Las cadenas se colocarán sobre las ruedas motrices. "Si el vehículo es de tracción, se deben situar en las ruedas del eje delantero, mientras que si es de propulsión, en las ruedas traseras", indica Tráfico.

En lo que respecta a los 4x4 con tracción integral, "se recomienda poner las cadenas en los cuatro neumáticos".

La Dirección General de Tráfico explica, paso a paso, cómo colocar correctamente las cadenas metálicas de nieve en solo unos sencillos pasos:

Desabrochamos el aro rígido e introducimos un extremo por detrás de la rueda, deslizándolo por el suelo Tomamos los dos extremos, comprobamos que la cadena no queda aprisionada por la rueda, cerramos el aro interior y lo centramos por detrás del neumático Cerramos el anillo exterior y centramos el conjunto de la cadena sobre la zona de rodadura y flancos del neumático Apretamos el tensor y enganchamos el sobrante de la cadena para que no golpee en el paso de rueda

A la hora de conducir con cadenas, la DGT recuerda no circular a más de 30 km/h, evitar acelerones y frenadas bruscas y lavarlas y secarlas antes de guardarlas para evitar que se dañen con la sal.