Cerca de 400 personas se concentran en A Coruña en defensa del Decreto Maricarmen y una vivienda digna

Por tercera vez en menos de una semana, A Coruña ha salido a la calle pidiendo una vivienda digna. El foco, como en otros puntos de España, está puesto en la aprobación del denominado Decreto Maricarmen, una serie de medidas que se llevarán este martes al Consejo de Ministros tras el desahucio el pasado miércoles en Madrid de la mujer de 87 años. Llevaba más de 70 viviendo en esta casa.

La cita coruñesa comenzó a las 20:00 horas en el Obelisco, al igual que este domingo.

Aquí entre 300 y 500 personas se congregaron en defensa del acceso a la vivienda.

Entre las demandas de los manifestantes están una bajada del precio de los alquileres, que estos pasen a tener carácter indefinido y la prohibición de los desahucios. También la expropiación a bancos, fondos buitre y caseros rentistas, con lemas como "Quero independizarme antes de xubilarme".

La concentración, convocada por el Sindicato de Barrio A Falperra - Os Mallos, con el apoyo de la Plataforma polo Dereito á Vivenda y en coordinación con la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, se organizó bajo el lema "Nin unha Maricarmen máis".

En la lectura del comunicado, la organización recordó el hartazgo de la población ante esta situación en la que "a vivenda converteuse nun negocio. O sistema capitalista permite aos rendistas, fondos especulativos e os bancos co beneplácito das administracións, organizarse para enriquecerse a costa da precarización constante das nosas vidas".

Bajo el Obelisco, se escucharon los cánticos "Nativa ou estranxeira, a mesma clase obreira" o "Que pasa? Que pasa? Que non temos casa", alternados con momentos en los que las voces se veían interrumpidas por el sonido de llaves agitadas en alto.

También hubo críticas para todas las administraciones, con proclamas como "Inés, escoita, estamos en loita" o "Rentista culpable, goberno responsable".

"Isto non sucede solo en Barcelona o en Madrid. Sucede nas nosas cidades. A Xunta e o Concello continúan facendo promesas baleiras e medidas insuficientes e cobardes", denuncian.

Un ejemplo sucede en el barrio del Agra.

Aquí, en la calle Gramela, una empresa inmobiliaria compró uno de los edificios. Juan es una de las personas que reside aquí. Lo lleva haciendo cerca de una década y este lunes explicó que a mediados de verano recibieron un burofax indicándoles que debían dejar sus pisos.

"Nos estamos organizando legalmente para quedarnos", indicó antes de añadir que están a la espera de "ver qué pasa mañana porque puede ser que salga algo que haga que no nos tengamos que ir de casa".

Como estas 14 familias, las que residen en al menos otros dos edificios de la ciudad, uno cerca de María Pita y otro en avenida de Finisterre, se encuentran en la misma situación.

Concentración en defensa de la vivienda digna en A Coruña. CGM

La concentración también reivindicó el poder vivir "onde facemos a compra e coñecemos ás praceiras, onde baixamos ao bar de sempre a descansar das máis de 40 horas que temos que facer para sobrevivir".

"Queremos quedar nas rúas que nos viron medrar", siguió la lectura, con menciones a distintos barrios de la ciudad y a otras protestas, como las de las Cigarreiras.

La protesta coruñesa terminó con un llamamiento a la organización más allá de las concentraciones y con la vista puesta en una nueva manifestación este sábado, 3 de octubre, por la tarde y una posible convocatoria de huelga general.

Decreto Maricarmen

En A Coruña, la manifestación exigió "a aprobación dun Real Decreto que responda ás necesidades das inquilinas e non os rendistas" con medidas como la suspensión de desahucios, la renovación automática de los contratos, la congelación al 0 del IPC, la fiscalización de la zona tensionada, el fin de la criminalización de la lucha por la vivienda y la derogación de la Ley Mordaza, además de prohibir prácticas racistas o discriminatorias.

Este martes se conocerá si el Decreto Maricarmen, que se está negociando entre los grupos parlamentarios, recibe su aprobación.

El texto contempla medidas de protección frente a los desahucios con su prohibición en casos de personas vulnerables hasta el 2028, la prohibición de compra especulativa de vivienda por parte de fondos de inversión o la estabilización de los contratos de alquiler. La propuesta del Gobierno también incluye la regulación del alquiler de temporada o la aplicación del IVA a los pisos turísticos al pasar a considerarlos como una actividad económica.

El paquete de medidas pendiente de votación aborda bonificaciones fiscales para personas inquilinas y también para propietarias en caso de que bajen el precio del alquiler. A esto se suman ayudas a la compra de la primera vivienda.

De recibir luz verde mañana, el decreto deberá pasar por el Congreso de los Diputados.