Arteixo (A Coruña) contará con 14 nuevas viviendas de promoción pública

Recreación de las viviendas públicas que se construirán en Vilarrodís, en Arteixo. Xunta de Galicia

El municipio de Arteixo sumará 14 nuevas viviendas de promoción pública impulsadas por la Xunta de Galicia en una parcela cedida por el Concello. La obra, cuya licitación ha aprobado este lunes el Consello da Xunta, se ubicará en la parcela UA-43 P11 de Vilarrodís, en la calle Aguceira.

El presupuesto será de 2.680.002,09 euros, que permitirán construir ocho viviendas de dos dormitorios; una de dos habitaciones, con una de ellas adaptadas; tres viviendas de tres dormitorios y dos de cuatro habitaciones.

El proyecto fue redactado previamente por la UTE Sabín Blanco - Ameneiros Rey por 99.495,88 euros.

Además de las 14 viviendas, el nuevo edificio contará con garajes y trasteros y una distribución que sitúe todos los pisos hacia el exterior, garantizando así la iluminación natural.

La actuación también contempla la integración del edificio en su entorno y garantizará la accesibilidad en todos sus accesos, recorridos y dependencias. La propuesta apuesta por soluciones constructivas sencillas, duraderas y de bajo mantenimiento, con una envolvente eficiente en términos acústicos y térmicos.

Aparte de Arteixo, la Xunta tiene en marcha construcción de vivienda pública en Pontevedra, Lugo, Teo, A Estrada, Lalín, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Ames, Carballo, Narón, San Cibrao das Viñas, Bueu, Baiona, Sanxenxo, O Porriño y Santiago de Compostela y mantiene su objetivo de la creación de 8.000 viviendas para 2028 y 10.000 para 2030.