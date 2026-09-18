La Xunta construirá 75 nuevas viviendas públicas en Ferrol con una inversión de 11 millones de euros

La Xunta de Galicia construirá 75 nuevas viviendas de promoción pública en el barrio de O Bertón, en Ferrol, una actuación que supondrá una inversión superior a los 11 millones de euros.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitaron este viernes la parcela 11 de O Bertón, donde se levantarán los nuevos inmuebles.

La parcela cuenta con una superficie aproximada de 2.215 metros cuadrados y el proyecto contempla la construcción de tres bloques, cada uno de ellos con 25 viviendas. Martínez Allegue avanzó durante la visita que los 75 nuevos hogares estarán destinados a la venta.

La actuación forma parte de los proyectos de vivienda pública que la Administración autonómica tiene actualmente en marcha en Ferrol. Según los datos facilitados durante la visita, la Xunta prevé alcanzar 353 nuevas viviendas en la ciudad entre 2027 y 2028, que se encuentran actualmente en diferentes fases de ejecución, licitación o adjudicación.

Rey Varela destacó la colaboración entre ambas administraciones y aseguró que "ver grúas construyendo bloques de viviendas en la ciudad es el mejor símbolo de que estamos construyendo un Ferrol en grande entre la Xunta y el Concello".

El regidor agradeció además a la conselleira el cumplimiento de los plazos previstos para avanzar en el objetivo de disponer de esos 353 nuevos hogares. Martínez Allegue, por su parte, destacó el avance de la construcción de vivienda de promoción pública en la ciudad.