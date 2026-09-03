Subastan un piso de 78,41 m2 desde 8.378,20 euros: "Un 3º destinado a vivienda y distribuido en varias dependencias"

La Agencia Tributaria cuenta con un portal de subastas al que conviene echar un ojo para encontrar verdaderas gangas, sobre todo teniendo en cuenta los precios del mercado inmobiliario actualmente. En él se subastan desde viviendas o fincas, hasta garajes o trasteros a buen precio.

En este momento hay una vivienda subastada en Betanzos (A Coruña) hasta el próximo 14 de septiembre. La vivienda está valorada en 96.180,56 euros, pero parte de una puja mínima mucho más baja que su precio real.

Pleno dominio desde 8.378,20 euros

Hablamos de una vivienda situada en Betanzos (A Coruña), en la calle Doctor José Fariña nº14, portal B, tercero, tipo 8. Se trata del 100% del pleno dominio, por lo que la subasta corresponde íntegramente al inmueble.

Según la información registral, es un piso destinado a vivienda, distribuido en diferentes dependencias propias de uso residencial. Tiene una superficie de 78,41 metros cuadrados y una superficie útil de 70,11 metros cuadrados, unas dimensiones perfectas tanto para aquellos que buscan una vivienda, como para quienes están interesados en invertir.

El inmueble forma parte de un edificio con fachadas a las calles Rollo, Doctor José Fariña o Médico Fariña y una calle transversal sin nombre. El acceso indicado corresponde a la calle Doctor José Fariña, mediante el portal letra B, contando el edificio con escaleras y ascensor.

La cuota de participación asignada a esta vivienda en el valor total del inmueble es de 0,0095%.

En cuanto a los datos económicos de la subasta, la vivienda tiene una valoración de 96.180,56 euros, mientras que aparecen cargas por 12.398,55 euros y la puja mínima está establecida en 8.378,20 euros. Esta diferencia tan grande entre su valoración real y la puja mínima hace que, a primera vista, sea una estupenda opción a tener en cuenta.

En resumen, por sus características estamos hablando de un piso de aproximadamente 70 m2 útiles, situado en una tercera planta con ascensor, con una valoración cercana a los 96.000 euros. La vivienda aparece identificada mediante la referencia catastral 4019406NH6942S0032KT y el código registral 15002000749080. Si te interesa, tienes de plazo hasta el próximo 14 de septiembre.