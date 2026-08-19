Venden una casa de 342 m2 con 4 plantas, piscina y bodega ideal para "turismo rural o uso propio" muy cerca del mar

La vivienda tiene una superficie útil de 342 m2 dividida en cuatro plantas Inmobiliaria Aldeas Abandonadas

Vivir en una casa grande con jardín y piscina es el sueño de muchas personas. En las grandes ciudades, acceder a una vivienda de estas características no siempre está al alcance de todos, mientras que en el rural las opciones se multiplican sin que el precio se dispare.

Un buen ejemplo es una de las últimas viviendas que la inmobiliaria Aldeas Abandonadas ha puesto a la venta. El inmueble tiene un precio de 298.000 euros y se encuentra ubicado muy cerca de la famosa playa de As Catedrais.

Rebajada a 298.000 euros

La casa principal está restaurada con todos los detalles y dispone de cuatro plantas distribuidas de la siguiente manera:

En la planta baja se encuentran la caldera de calefacción, el sistema de agua y un almacén. La primera planta alberga la cocina, un baño, el salón y un despacho, mientras que en la segunda planta se distribuyen otro baño y cinco habitaciones.

Desde esta última planta se accede al bajo cubierta, un espacio que ofrece la posibilidad de habilitar dos habitaciones más.

Tal y como detalla el anuncio publicado por Aldeas Inmobiliarias, la propiedad "se encuentra totalmente restaurada y con caldera nueva". Además, frente a la casa se ubica una gran terraza de 66 m2 y un alpendre de piedra "con muy buenos muros ideal para hacer una vivienda de 82 m2".

Exterior de la vivienda y otras edificaciones anexas Aldeas Abandonadas

La finca cuenta con una amplia piscina que solo necesita ser alicatar o pintar. También dispone de una casa de dos plantas para restaurar, tres bodegas, dos hórreos de grandes dimensiones y un pajar.

Por si todo esto fuera poco, la propiedad, gran parte de ella protegida por un muro de piedra, cuenta en la entrada con dos naves adosadas que pueden utilizarse como garaje o espacio de almacenamiento

La tierra, según la inmobiliaria, es "muy fértil y productiva", por lo que los futuros propietarios podrán cultivar todo tipo de productos y árboles frutales. Además, la finca ofrece espacio para la cría de ganado y otros animales, como caballos, ovejas, vacas, patos o perdices.

"En plena naturaleza, antiestrés y antiansiedad"

En lo que a su ubicación se refiere, la propiedad se encuentra a menos de 13 minutos de la emblemática playa de As Catedrais y a dos kilómetros del Camino de Norte. La zona es tranquila, "en plena naturaleza, antiestrés y antiansiedad".

El precio original de la propiedad era de 329.500 euros, pero actualmente se ofrece con una rebaja que lo sitúa en 298.000 euros.