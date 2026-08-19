Así será la gran rehabilitación de la Casa Escariz, uno de los edificios más icónicos de A Coruña

A la izquierda, aspecto actual de la Casa Escariz. A la derecha, recreación virtual tras su rehabilitación. Quincemil / SEA

El imponente edificio que ocupa parte de una manzana entre la plaza de Pontevedra y las calles Payo Gómez y Teresa Herrera en el centro de A Coruña va a ser rehabilitado completamente. La conocida como Casa Escariz, diseñada por Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón y construida entre 1925 y 1930, será restaurada por el estudio coruñés SEA Arquitectos.

El inmueble, de 4.500 metros cuadrados y con protección estructural (nivel II), está gestionado por la Fundación Manuel Piñeiro Pose, entidad que lleva el nombre del filántropo coruñés y que se disputa con el Ayuntamiento la titularidad de la Casa Escariz en los tribunales.

La rehabilitación afectará al exterior e interior del edificio con el propósito de "no alterar su naturaleza arquitectónica primigenia", según avanza el estudio SEA en su página en internet.

"Intervenir en este coloso exige que operemos con sumo tacto por el pasado, por los componentes y por el ambiente excepcional del inmueble. Acomodamos estancias de 1930 a las exigencias de bienestar actuales sin alterar su naturaleza arquitectónica primigenia", explican los arquitectos.

Con más detalle, Carlos Graña, al frente de SEA, cuenta que su estudio ya ha ejecutado "algunas obras menores o puntuales" en el edificio de la plaza de Pontevedra, como los nuevos videoporteros y trabajos en alguna de las viviendas, pero faltan por abordar "intervenciones en zonas comunes".

Los interiores de los pisos mantendrán "un tono acorde con el edificio pero reinterpretando el lenguaje", añaden los profesionales. Madera de pino tea, ornamentación modernista, estructura única de hormigón armado con nervios descolgados y latón en cada herraje son algunas de las características que presentará esta rehabilitación.

La breve presentación del proyecto en la web de SEA destaca "la escala monumental" del edificio y "su elegancia ecléctica", y lo califica como "un símbolo de la identidad coruñesa".

Videoporteros nuevos instalados en la Casa Escariz de la plaza de Pontevedra. SEA

"Es uno de mis edificios favoritos de la ciudad, de los que pinté desde la calle cuando era estudiante, y es una gran suerte poder trabajar en él. Llevamos tiempo dedicados a la obra, y aún falta tiempo para acabarla", resalta Graña.

La reforma en la fachada ya cuenta con la autorización de Patrimonio de la Xunta. "Nuestra labor busca actualizar la totalidad del edificio respetando la esencia de una obra maestra del patrimonio local. Es un privilegio y una responsabilidad devolver la funcionalidad a esta pieza clave de la memoria colectiva y la arquitectura civil".

Rehabilitación prevista, conflicto judicial

En octubre de 2022, cuando la propiedad de la Casa Escariz ya se dirimía en los tribunales, la fundación gestora avanzó que ya se encontraba trabajando en una reforma integral del inmueble para subsanar las deficiencias acumuladas en casi un siglo, de la que hasta ahora no habían trascendido detalles.

Los propietarios contactaron con varios estudios de arquitectura y finalmente se decantaron por SEA, que en la actualidad se encarga de la reforma integral del Centro Oceanográfico de A Coruña por 4.6 millones de euros.

Ya hace cuatro años la Fundación Piñeiro Pose y el Concello mantenían el litigio por el destino de la casa. El filántropo, que hizo fortuna como emigrante en Cuba, había dejado el edificio a una fundación formada por cargos eclesiásticos y de la sociedad civil, con el encargo de que las rentas fuesen destinadas a la atención de los enfermos del desaparecido Hospital Municipal. Si se enajenaba, recomendaba que la Casa Escariz pasase a manos del Ayuntamiento sin perder el objetivo original.

Si se hace con la propiedad, el Gobierno municipal prevé dedicar el edificio a usos públicos, como comentó más de una vez la alcaldesa, Inés Rey.

A finales de 2025, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó un recurso de los albaceas de Manuel Piñeiro Pose y gestores de la fundación contra una sentencia de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña que legitimaba la actuación municipal para hacerse con la titularidad del inmueble.

El fallo podía ser recurrido ante el Tribunal Supremo y desde entonces no ha habido más resoluciones judiciales.