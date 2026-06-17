El PP critica la gestión de los pisos de Pontejos (A Coruña ) y acusa al Concello de retrasar tres años su puesta en uso

La decisión del Concello de A Coruña de ceder a entidades sociales las cinco viviendas municipales de Marqués de Pontejos, que comenzarán a funcionar en septiembre, ha centrado las críticas del Partido Popular. El portavoz municipal, Miguel Lorenzo, acusó este miércoles al gobierno de Inés Rey de haber tardado tres años en ejecutar un proyecto que inicialmente contaba con un plazo de diez meses y de no haber sido capaz de poner antes en marcha unos inmuebles que, según afirmó, están terminados desde diciembre.

La alcaldesa anunció ayer que las viviendas, incluidas en el Plan de Vivienda 2024-2030, se destinarán a proyectos de inclusión social y autonomía personal desarrollados por entidades como Asperga, Aspanaes, Aspronaga y Aspace Coruña. La titularidad seguirá siendo municipal y las cesiones serán temporales.

Lorenzo aseguró que comparte el destino elegido para los inmuebles, especialmente por las dificultades de acceso a la vivienda que afrontan las personas con discapacidad, pero considera que la decisión pone de manifiesto "una falta de capacidad de gestión".

El portavoz popular aprovechó también para exigir a Inés Rey que lleve al Pleno la aprobación definitiva del cambio de uso de dos parcelas de titularidad autonómica en Xuxán, una modificación urbanística que permitiría construir 520 viviendas de promoción pública adicionales.

Según recordó, la aprobación inicial salió adelante en julio de 2025 y, casi un año después, todavía no ha regresado al Pleno para su aprobación definitiva. "¿Por qué paralizan esta iniciativa de la Xunta? ¿A qué esperan?", se preguntó.

Lorenzo señaló además que la Xunta ya ha licitado las obras para una de las parcelas, con una inversión superior a los50 millones de euros, y la dirección de obra de la segunda.

Críticas por las ayudas a la rehabilitación y la zona tensionada

El PP también reclamó la convocatoria urgente de las ayudas municipales para rehabilitación e instalación de ascensores, que, según denuncia, no se convocan desde 2024.

Por otra parte, Lorenzo volvió a cargar contra la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado. Aseguró que la medida ha provocado una reducción de la oferta de viviendas en alquiler y que los precios continúan subiendo desde principios de año.

"Escuchamos a Inés Rey diciendo que la vivienda es su máxima prioridad, pero no apoya la rehabilitación, no es capaz de cumplir los plazos en la construcción de viviendas municipales y la aprobación de medidas populistas e ineficaces como la zona tensionada solo sirve para que sigan subiendo los precios y disminuya el número de pisos en alquiler", afirmó.