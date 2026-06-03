Santiago sanciona a tres pisos turísticos ilegales con multas que suman 78.000 euros en total

El Concello de Santiago ha sancionado este año a dos pisos turísticos ilegales con 30.050,61 y a un tercero con 18.030,61 euros. Las tres multas fueron incoadas el año pasado, aunque este 2026 las inspecciones han continuado y ya se han realizado 85, según ha informado el concejal de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, en rueda de prensa.

Lestegás señaló que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de viviendas turísticas bajó de 661 a 374 entre agosto de 2024 y noviembre de 2025, una reducción del 43% que el concejal de Urbanismo atribuye a la labor de inspección realizada por el ayuntamiento en materia urbanística.

"No que vai de ano, fixéronse 85 inspeccións no marco do labor de control de pisos turísticos que realiza o Concello. Un labor que tamén se materializa na redución do número de aloxamentos inscritos no REAT: dende xaneiro de 2024, cando había 811, ata xuño de 2026, con 608, o número de aloxamentos inscritos na categoría Vivendas de Uso Turístico no REAT caeu un 25%", indicó el edil.

El concejal de Urbanismo, en todo caso, pidió a la Axencia de Turismo de Galicia que compruebe si un establecimiento cumple los requisitos antes de inscribirlo en el REAT. Lestegás lamentó que el REAT sigue incluyendo muchos alojamientos turísticos en Santiago que no cumplen los requisitos para ejercer la actividad, de ahí la diferencia en las cifras con el INE.

Relacionado con esto, el edil indicó que la anulación del registro de pisos turísticos del Estado no afecta a las competencias municipales en materia urbanística. El alquiler turístico tiene consideración de uso terciario, por lo que debe tener título habilitante municipal de naturaleza urbanística distinta e independiente de la autorización sectorial autonómica para operar legalmente, según el ayuntamiento.

Así, el concello, a través del servicio de Licenzas e Disciplina Urbanística, verifica la legalidad urbanística de los pisos turísticos que operan en el municipio, ordenando la suspensión de actividad de aquellos que carecen de autorización municipal y tramitando los procedimientos correspondientes. Uno de ellos son las sanciones.

En este sentido, el Concello de Santiago incoó tres expedientes sancionadores en 2025 que fueron resueltos este año. Dos de ellos se corresponden con dos multas de 30.050,61 euros y una tercera es de 18.030,37 euros tras aplicar una reducción del 40% al reconocer el interesado la responsabilidad de la infracción, de forma que procederá al pago voluntario y renunciará a la presentación de alegaciones o recursos vía administrativa.

Iago Lestegás también explicó este miércoles que, según los datos disponibles en el Observatorio de Vivenda de Galicia a 31 de mayo de 2024 y 2025, el precio medio del alquiler aumentó un 6,2% en Santiago y un 7,7% en Galicia. Un aumento que, sin embargo, fue inferior en el caso de la capital gallega si se compara con periodos anteriores: de un 9,5% entre 2023 y 2024 y de un 8,9% entre 2022 y 2023.

El concejal de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, sin embargo, señaló que esta desaceleración del encarecimiento del alquiler "non é suficiente", de ahí que sea importante regular el precio. Y siguiendo con las cifras, señaló que el número de contratos aumentó un 2,2% en Santiago entre 2024 y 2025, mientras que el valor tasado medio de la vivienda subió en la capital gallega un 13,4%.

Servicio de asesoramiento

Santiago de Compostela pondrá en marcha el próximo 15 de junio el Servizo Municipal de Información e Asesoramento dirigido a personas arrendadoras y arrendatarias. La medida, con un presupuesto para el contrato de 13.000 euros, se enmarca en el plan de medidas correctoras de la zona de mercado residencial tensionada, aprobada el pasado 24 de abril y pendiente de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

Lestegás concretó que el objetivo de la iniciativa presentada este miércoles es mejorar la información sobre las herramientas existentes para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, ofreciendo un acompañamiento personalizado de cara a resolver dudas e incidencias relacionadas con el mercado del alquiler.

El ayuntamiento recibió en el último mes varias consultas sobre sus contratos y la declaración de zona de mercado residencial tensionado, de ahí que ahora impulse esta herramienta. El servicio, de hecho, se dirige tanto a personas arrendadoras como arrendatarias y orientará a la ciudadanía sobre la normativa vigente, incluidos los derechos y obligaciones de ambas partes o cómo proceder si una incumple el contrato.

El servicio se prestará en colaboración con Provivienda desde el 15 de junio durante 12 meses. Los ciudadanos podrán trasladar sus dudas de forma telefónica, telemática o presencial dos días a la semana entre las 09:00 y las 14:00 horas. Los viernes será presencial en la sede de Urbanismo (Casas Reais, 8) y otro día a la semana será por teléfono. Si el día de atención es festivo, se trasladará al día laborable inmediatamente anterior.