Así será la nueva urbanización "al final" de A Coruña con vistas a la ría: hasta 3 dormitorios, con garaje y trastero

El mercado inmobiliario en A Coruña crece con diferentes promociones de obra nueva que aportan más oportunidades de vivienda a los ciudadanos. Vivir al lado de A Ponte Pasaxe supone vivir "al final" de la ciudad, y muy cerca de los municipios vecinos, pero no por eso es más barato.

La promotora Aelca se encarga de comercializar una promoción de obra nueva llamada "Arlo Coruña", un conjunto residencial que se prevé construir a la salida de la ciudad y que contará con zonas comunes ajardinadas, cuarto comunitario e incluye garajes y trasteros.

Proyecto de obra nueva con viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios

Arlo Coruña, al lado de A Ponte Pasaxe Aelca

Arlo Coruña es una promoción de obra nueva que prevé llevarse a cabo en la calle Pedro Fernández, muy cerca de A Ponte Pasaxe y que contará con unas vistas impresionantes de la ría y de las playas de municipios aledaños como Oleiros.

Cabe destacar que la construcción de esta nueva promoción se encuentra parada y a la espera de reanudarse. Así, actualmente se encuentra el solar con movimiento de tierras.

Terreno donde se prevé la construcción de Arlo Coruña Quincemil

Este conjunto residencial destacará por sus viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, creadas para adaptarse tanto a parejas jóvenes como a familias que quieren vivir en la ciudad, pero sin necesidad de acercarse a zonas más céntricas y con mayor ajetreo.

Todas las viviendas contarán con mucha luz natural gracias a su amplitud y su distribución funcional entre zona de día y de descanso, ofreciendo una sensación de orden en todo momento.

Las zonas comunes son uno de los principales atractivos de esta promoción. Arlo Coruña contará con zonas ajardinadas y espacios comunitarios pensados para desconectar, convivir y disfrutar de un entorno tranquilo sin renunciar a la ciudad.

Este complejo residencial estará situado en una ubicación muy buena, ya que estará próximo a supermercados como el de Alcampo, facilitando el acceso a compras diarias sin necesidad de grandes desplazamientos. Además, estará a pocos minutos del que será el nuevo CHUAC, una gran ventaja en términos de proximidad a servicios sanitarios de referencia.

Promoción de obra nueva Arlo Coruña Aelca

Asimismo, contará con bastantes servicios cercanos y estará muy próxima a colegios, siendo una opción ideal para familias, y junto a paradas de autobús con distintas líneas de transporte urbano. También se situará cerca de diversas zonas de restauración, con opciones de ocio y gastronomía a escasos minutos.

Todo ello en una zona estratégica, con excelentes conexiones hacia el centro de A Coruña, otros municipios como Oleiros o Culleredo, así como con las principales vías de salida gracias a la cercanía de la AP-9 y la Avenida Alfonso Molina.

Para saber más información sobre esta promoción y sus precios, así como el avance de su construcción, puedes ponerte en contacto con Aelca.