Subastan una finca con chalet a 30 minutos de A Coruña desde 9.658 euros: 281 m2 y titularidad del 100%

Como hemos visto en las últimas semanas, la Agencia Tributaria está publicando de manera continua algunas viviendas en subasta que merece la pena contemplar por su atractivo precio.

Uno de los últimos anuncios nos lleva hasta el Concello de Ordes (A Coruña), concretamente a la parroquia de Mercurín, donde se subasta una finca con una vivienda de obra nueva de 281 metros cuadrados.

Está valorada en más de 95.000 euros

En el portal de subastas, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda anuncia la puja de una parcela de 3.466 metros cuadrados, a 30 minutos de A Coruña, formada por tres fincas registrales y sobre la que se está construyendo una obra nueva.

En concreto, se trata de una vivienda unifamiliar aislada, compuesta por una planta semisótano, una planta baja y un bajo cubierta, que ocupa 120 metros cuadrados de la parcela en la que se enclava, con una superficie total de 281,96 metros cuadrados.

Según la descripción del anuncio, el conjunto, con número de referencia catastral 15060A806005280001QP, está valorado en 96.584,26 euros y los licitadores deben constituir un depósito de garantía de 4.829,21 euros, lo que representa el 5% del valor total.

En este caso, el derecho que se subasta corresponde al pleno dominio de la propiedad, con un porcentaje de titularidad del 100%.

Respecto a las características de la finca, en las imágenes facilitadas por la Agencia Tributaria se aprecia que la parcela está cerrada mediante un muro perimetral y cuenta con acceso a través de dos puertas.

Además, en el interior de la finca hay abundante vegetación y varios árboles.

En cuanto a la vivienda puede observarse que está construida en piedra, aunque las obras todavía no han finalizado. También se distingue la zona bajo cubierta y un tiro de chimenea.

La subasta comenzó el pasado 12 de mayo y permanecerá activa hasta el próximo 1 de junio a las 18:00 horas.