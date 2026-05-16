El barrio de A Coruña que contará con 14 nuevas viviendas a finales de este año: todavía hay doce disponibles

Promoción Avenida de Arteixo, 123, en el barrio de Os Mallos (A Coruña) AMMA Promoción

Los barrios de A Coruña están cambiando. Más peatonalización, promociones de obra nueva y rehabilitación de inmuebles que dan una segunda vida a las calles de la ciudad. Uno de los barrios que espera disponer de un nuevo edificio a finales de 2026 es el de Os Mallos, concretamente en la Avenida de Arteixo, n.º 123.

Se trata de un proyecto de la promotora inmobiliaria AMMA, que hará de este edificio de Os Mallos una gran oportunidad para los interesados en adquirir pisos de una estancia con todas las comodidades y servicios.

Disponibles doce viviendas desde 210.000 euros

Estancia de un estudio de Avenida de Arteixo, 123, en el barrio de Os Mallos AMMA Promoción

Ubicada en pleno barrio de Os Mallos, esta nueva promoción de AMMA es una opción para aquellas personas o parejas interesadas en adquirir estudios de menor tamaño que una vivienda al uso.

El proyecto, situado en la Avenida de Arteixo, 123, muy cerca del parque de Vioño, combina diseño moderno, funcionalidad y una perfecta ubicación en uno de los barrios con mayor crecimiento y, cada vez, con más demanda en la ciudad.

La promoción está compuesta por 14 estudios de unos 45 metros cuadrados, además de una sala y terraza comunitaria. Cada vivienda cuenta con una estancia principal cuidadosamente distribuida para aprovechar al máximo cada metro cuadrado. Además, todas las viviendas tienen trastero, lo que aporta un extra de comodidad y de almacenamiento.

Los acabados destacan por su calidad. Las cocinas se entregan completamente equipadas con electrodomésticos BOSCH, mientras que los baños tienen mueble de lavabo y mamparas. También disponen de armarios empotrados divididos en diferentes compartimentos.

Uno de los aspectos más destacados del edificio es la apuesta por la eficiencia energética. "El edificio contará con una instalación de aerotermia, para la contribución a la producción de agua caliente sanitaria en las viviendas y la calefacción será a través de suelo radiante", indican desde AMMA.

Su ubicación a un paso del parque de Vioño permite disfrutar de zonas verdes, sin renunciar a todos los servicios, comercios, supermercados y perfectas conexiones de transporte público que ofrece Os Mallos.

Actualmente, de los 14 estudios, hay dos vendidos, tal y como se indica en la web de la promotora. Los restantes (de una estancia y sobre 45 metros cuadrados), parten de los 210.000 euros hasta los 270.000 euros, de tal forma que, a medida que se sube de planta (hay un total de 7), aumenta el precio.

Tal y como informan desde AMMA, la finalización de las obras está prevista para el último trimestre de 2026, así que si te interesa, no dudes en contactar con ellos.