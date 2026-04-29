El Parque de Oza, en A Coruña, crecerá con 32 nuevas viviendas con terraza, garaje y trastero desde 315.000 euros

Futuro edificio de la Calle Montes, 20, al lado del Parque De Oza - Promotora Masar masar.es

La construcción de obra nueva en A Coruña se está intensificando en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de vivienda, impulsada tanto por el aumento de población como por el interés en nuevas promociones residenciales.

En este contexto, la promotora Masar ha apostado por el entorno del Parque de Oza, uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, para desarrollar un nuevo edificio en la calle Montes número 20. El proyecto, ya en construcción, contempla la creación de 32 viviendas de 2 y 3 dormitorios.

32 nuevas viviendas al lado del Parque de Oza

Pomoción Parque De Oza Calle Montes, 20 - Promotora Masar masar.es

La ciudad de A Coruña suma una nueva promoción residencial en una de las zonas con mayor proyección urbanística: el entorno del Parque de Oza.

Este desarrollo, impulsado por la promotora Masar, contempla la construcción de 32 viviendas pensadas para adaptarse a las necesidades actuales, con opciones de 2 y 3 dormitorios, 1 o 2 baños y superficies desde los 67 metros cuadrados.

La obra, que comenzó en septiembre/octubre de 2024, ya está muy avanzada y esperan descubrir la fachada muy pronto.

Funcionalidad, calidad y comodidad en un entorno que vivirá grandes transformaciones que reforzarán su atractivo.

Estancia de una vivienda en la promoción del Parque de Oza masar.es

Si por algo destaca este edificio es por su estupenda ubicación. Situada en la calle Montes, a menos de 5 minutos a pie de la calle peatonal de A Gaiteira, con gran ambiente y locales de restauración, permite disfrutar de diferentes planes de ocio. También está a un paso del Centro Comercial Cuatro Caminos y El Corte Inglés.

Además de estar al lado del Parque de Oza, muy cerca se encuentra el Parque Europa, un amplio espacio verde perfecto para familias. Respecto a las instalaciones deportivas, está próximo al polideportivo y piscinas del barrio de O Castrillón.

A esto se suman los futuros proyectos urbanísticos previstos en la zona, como la mejora del propio parque de Oza, la remodelación de la calle o la construcción de más viviendas.

Todo ello convierte el entorno en un espacio cada vez más cómodo y bien conectado, ideal tanto para familias como para quienes buscan una vivienda bien situada en la ciudad, con todos los servicios necesarios para el día a día.

Dormitorio de una vivienda en la promoción del Parque de Oza masar.es

En cuanto a las características del edificio, la promoción apuesta por la eficiencia energética y el confort. Incorporará soluciones como paneles fotovoltaicos, sistema de calefacción mediante bomba de calor y suelo radiante, así como carpinterías con alto nivel de aislamiento.

Estas medidas permitirán alcanzar una certificación energética A, lo que se traduce en un menor consumo y un mayor bienestar. Además, las viviendas contarán con plaza de garaje, trastero y terraza, y el edificio dispondrá de zonas comunes y una terraza comunitaria para el disfrute de todos.

Se trata, en definitiva, de una oportunidad perfecta para acceder a una vivienda de obra nueva en una zona en crecimiento, con precios que parten desde 315.000 euros más IVA, tal y como se detalla en la propia web de la promotora Masar.

"Creemos que va a ser el próximo Monte Alto"

Así de contundente se muestra Alberto, de la promotora Masar, sobre la remodelación que vivirá el entorno del Parque de Oza y O Castrillón, quien nos ha comunicado que ya han comprado otro solar en la calle de la Merced, en el barrio de Os Castros.

"Va a haber una explosión el barrio", afirma, debido a la gran construcción de las tres torres que se esperan en el entorno, además del funicular o ascensor que conectará la calle Montes con la de Antonio Ríos.