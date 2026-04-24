EMVSA gestionará un Banco Municipal de Vivienda destinado al alquiler social en A Coruña

A Coruña aprobó hoy en Xunta do Goberno Local extraordinaria encargar a la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (EMVSA) la prestación de un servicio de gestión legal, administrativa y técnica de un Banco Municipal de Vivienda destinado al alquiler social, con una inversión total de 5.899.315 euros hasta el año 2030 —1,5 millones anuales a partir de 2027—.

"Esta medida profundiza en un empeño fundamental de este Gobierno, que es poner los recursos municipales al servicio de la ciudadanía, tratando en lo que está en nuestra mano de paliar la grave crisis de la vivienda que estamos viviendo en toda España. Como siempre, invitamos a todas las administraciones a que hagan lo mismo que nosotros", remarcó la alcaldesa, Inés Rey.

El Concello es propietario de un conjunto de bienes inmuebles de carácter patrimonial destinados al arrendamiento, formado por 410 viviendas. Esta medida se suma a otras adoptadas por el Gobierno municipal para tratar de aumentar la oferta de vivienda en la ciudad y contener el precio de compra y alquiler, como la declaración de zona tensionada o la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), o la construcción de dos nuevos edificios municipales que serán destinados a alquiler o vivienda social (uno, de cinco viviendas, en Marqués de Pontejos, y otro de 50 en Xuxán).

Este banco estará integrado por las viviendas de titularidad municipal y por todas aquellas que la ciudadanía, de forma voluntaria, ponga a disposición de la entidad para la gestión y formalización de los alquileres. El Ayuntamiento ya tiene viviendas destinadas a colectivos especialmente vulnerables o con mayor dificultad de acceso a la vivienda. Este servicio también era gestionado por EMVSA por mandato del Gobierno local.

Luz verde al área canina del Parque de Vioño

En esta Xunta extraordinaria, el gobierno municipal también dio luz verde a la apertura del proceso de licitación de una nueva área canina en el Parque de Vioño, con un presupuesto base de 134.310 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Actualmente, la ciudad cuenta con un total de cinco áreas caninas distribuidas por diferentes parques, ocupando una extensión de más de 16.500 m². Con este nuevo proyecto, el Gobierno local avanza en su objetivo de ampliar la red de servicios públicos de proximidad para mascotas, pensando además en la comodidad de los dueños.

La ubicación del Parque de Vioño entre barrios de alta densidad poblacional como Os Mallos y la Sagrada Familia permitirá acercar este servicio a miles de personas usuarias que hasta ahora no tenían un entorno de estas características en las inmediaciones. Además, la localización de la nueva área canina está en un enclave relativamente llano y con múltiples accesos peatonales.

"Todos los vecinos, sea del barrio que sea, tienen derecho a recibir los mejores servicios municipales en los espacios públicos, con equipamientos modernos y que atiendan a las necesidades reales. El área canina de Vioño acerca a miles de vecinos y vecinas de varios núcleos de población una prestación que hasta ahora no tenían y que demandaban", subrayó la alcaldesa.

La estructura aprovechará la zona de césped ya existente, pero mejorando el drenaje mediante geoceldas para evitar charcos. También se instalará una pérgola y un espacio con bancos para permitir el descanso de las personas usuarias a la sombra. El recinto contará con cuatro fuentes de agua potable, un vallado de trazado ergonómico, una puerta de entrada y salida con doble sistema de seguridad para evitar fugas, equipamiento para la recogida de excrementos y residuos, y una red de iluminación reforzada.