Así será el nuevo barrio de Mallou en Santiago: 8.000 vecinos, carril bici y amplias zonas verdes

Unas 8.000 personas vivirán en el nuevo barrio de Mallou en Santiago de Compostela. Plazas de aparcamiento, zonas verdes, carril bici... Son muchos los servicios con los que contarán los residentes en alguna de las 3.609 viviendas que se construirán en esta zona, el 80% de ellas protegidas.

Así lo han explicado este jueves la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, que han desgranado el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para la ciudad. Es el séptimo tramitado por la Xunta que alcanza la aprobación inicial.

El gobierno gallego prevé invertir unos 50 millones de euros en el ámbito de Mallou, así como una inversión inducida de 600 millones. "Un futuro próximo barrio para esta ciudad, un proyecto para facilitar el crecimiento de esta ciudad por el norte, al lado de la zona urbana ya existente", indicó Martínez Allegue.

¿Cómo será el nuevo barrio?

El proyecto distribuye la superficie del ámbito en cinco grandes manzanas, separadas por una red viaria estructurante que generará un eje norte-sur y amplias zonas verdes de carácter natural en torno al cauce del río Mallou, afluente del Sar.

Cada una de ellas, a su vez, se organizarán en zonas más pequeñas en las que estarán las viviendas, los equipamientos públicos, las zonas verdes y una red viaria de servicio o acceso. Los bloques tendrán alturas de tres, cuatro, seis, siete y nueve pisos, excepto en el caso de un edificio que llegará a los 13.

Las zonas verdes, por otro lado, ocuparán más de 130.000 metros cuadrados y tendrán 3.500 árboles, así como itinerarios por los que los vecinos y visitantes podrán pasear. Los equipamientos, que tendrán unos 45.290 metros cuadrados, estarán ubicados en su mayor parte en la periferia de Mallou para favorecer el acceso a la población del entorno.

El nuevo barrio compostelano, además, contará con una plaza en el entorno de la fuente-lavadero, que incorporará el camino antiguo del río. El objetivo de que esta zona central de la vida diaria de Mallou esté en esta localización es mejorar la integración de los elementos existentes y que forman parte de la memoria de los vecinos.

Las vías estructurantes para tráfico fluido y viarios de proximidad con espacios ajardinados y amplias aceras estarán diferenciados, de forma que se mejore la convivencia. El barrio también tendrá carril bici, espacios para el transporte público y unas 3.500 plazas de aparcamiento, de las que 900 serán públicas.

La urbanización, por último, permitirá dotar al ámbito de todos los servicios: saneamiento, abastecimiento, pluviales y redes de iluminación, de gas y de telecomunicaciones. Todas estarán integradas por el sistema viario definido.

Las obras, en 2028

El Consello da Xunta aprobó el pasado lunes el PIA de Santiago, que ha sido publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Ahora, se abre un plazo de 15 días para la presentación de alegaciones.

La Xunta pedirá a continuación el análisis de los informes sectoriales que ya se están solicitando con la previsión de que el PIA cuente con la aprobación definitiva este año. El Gobierno gallego quiere licitar la obra de urbanización en el próximo año 2027 para que, desde 2028, se puedan simultanear las obras de urbanización y de edificación.

El Ejecutivo autonómico destaca en un comunicado que actualmente tiene en marcha 60 viviendas públicas en Lamas de Abade y O Castiñeiriño, además de otros 60 alojamientos compartidos en Xoán XXIII. A todas ellas se sumarán las 244 de Salgueiriños y las 36 de Volta de Castro en suelos dotacionales sin uso.

Turismo

El Concello de Santiago, por otro lado, ha puesto en marcha un programa de creación de productos turísticos que para "diversificar y construir" un modelo turístico "más equilibrado". La iniciativa ha sido presentada esta mañana por la concejala de Turismo, Míriam Louzao; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; y el responsable de la empresa adjudicataria del programa, Víctor Sixto.

El programa es gratuito para las entidades participantes y busca definir nuevos productos turísticos que permitan diversificar la oferta, redistribuir los flujos de visitantes para aliviar la presión sobre la ciudad histórica y dar visibilidad a recursos más desconocidos.

Las empresas participantes, que ya pueden inscribirse en esta iniciativa, estarán acompañadas durante todo el proceso y tendrán a su disposición cursos y talleres de formación. Como resultado obtendrán un catálogo de experiencias turísticas que será probado con clientes reales para evaluar la validez de dichas experiencias y recogerán cerca de 1.000 opiniones antes de ser comercializadas.

Turismo de Galicia y el Concello de Santiago, además, han acordado fijar una fecha para celebrar una "reunión amplia" en la que abordar los "temas pendientes" en esta materia. Así lo han explicado Louzao y Merelles después de que la primera instase a establecer una fecha que llevan "mucho tiempo solicitando".

Xosé Merelles, a este respecto, ha afirmado que la relación entre ambas instituciones "nunca se rompió" y, aunque "haya puntos de vista distintos", los objetivos generales "son los mismos": "La colaboración y la misión son bastante parecida. Hay discrepancias lógicas, pero nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar y, si es necesario dialogar más, pues lo haremos".

Respecto a la caída de pasajeros en el aeropuerto de Santiago, cerrado desde este jueves, Merelles ha apuntado a "distintos factores" como "problemas de conectividad entre el aeropuerto y la ciudad". Louzao, por su parte, ha vinculado el descenso de viajeros a la salida de Ryanair y al cierre, según recoge Europa Press.

Merelles también fue preguntado por la opinión del portavoz del PP, Borja Verea, sobre turismo, ante lo que aseguró: "No digo que haya una mala imagen de Santiago en el exterior, pero hay mensajes que se trasladaron y que fueron la semilla de algunas concepciones en el exterior que implican que hagan pensar que Santiago está saturado, y no es la verdad".

"La masificación es evidente en determinado lugares y en determinados momentos del año", señaló por su parte Miriam Louzao, que explicó que esta situación lleva a los vecinos a tener dificultades para desarrollar su vida cotidiana con normalidad.