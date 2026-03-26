Desbloqueado en Santiago el plan para el antiguo Peleteiro: tendrá un 45% de vivienda protegida

El pleno de Santiago de Compostela ha aprobado la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de la parcela del antiguo colegio Manuel Peleteiro, que llevaba años bloqueada. El inmueble dedicará un 45% de su superficie a vivienda protegida, descartándose el uso hotelero.

Todas las formaciones han mantenido su sentido de voto respecto a la celebrada en octubre para su aprobación inicial. La ha recibido los 14 votos a favor del bipartito (BNG y Compostela Aberta), las concejalas no adscritas y el PSOE, frente a los 11 del PP, que rechaza este modelo y propone que se destine a equipamientos comunitarios.

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha rememorado el recorrido histórico de esta parcela, que se remonta a 1999, cuando el pleno aprobó un protocolo de intención sobre las instalaciones: "Este largo proceso es una solución razonable, razonada, equilibrada y optimizada que conjuga diferentes necesidades, condicionantes y demandas".