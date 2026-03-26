Desbloqueado en Santiago el plan para el antiguo Peleteiro: tendrá un 45% de vivienda protegida
La modificación del PXOM impedirá que se construya en el inmueble un centro comercial o que tenga uso hotelero. El centro de salud de Conxo, por otro lado, estará a "pleno rendimiento" a finales de verano, según Sanidade
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El pleno de Santiago de Compostela ha aprobado la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de la parcela del antiguo colegio Manuel Peleteiro, que llevaba años bloqueada. El inmueble dedicará un 45% de su superficie a vivienda protegida, descartándose el uso hotelero.
Todas las formaciones han mantenido su sentido de voto respecto a la celebrada en octubre para su aprobación inicial. La ha recibido los 14 votos a favor del bipartito (BNG y Compostela Aberta), las concejalas no adscritas y el PSOE, frente a los 11 del PP, que rechaza este modelo y propone que se destine a equipamientos comunitarios.
El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha rememorado el recorrido histórico de esta parcela, que se remonta a 1999, cuando el pleno aprobó un protocolo de intención sobre las instalaciones: "Este largo proceso es una solución razonable, razonada, equilibrada y optimizada que conjuga diferentes necesidades, condicionantes y demandas".
Lestegás señala que el documento aprobado hoy es el mismo que el presentado en octubre. La modificación del PXOM introduce un cambio de usos que convertirá el uso residencial en el característico y pretende "proteger" el comercio de proximidad, impidiendo la implantación de un centro comercial.
La modificación reducirá la edificabilidad de 23.500 a 19.000 metros cuadrados construidos de uso lucrativo y creará una plaza orientada al sudoeste (hacia la rúa de San Pedro de Mezonzo). Esta tendrá un "acceso amplio y diáfano" desde el norte (desde la rúa de República Arxentina).
La adscrita Mercedes Rosón ha afeado que este es el "mismo" proyecto que ella presentó en 2022 (fue concejala de Urbanismo con el PSOE), algo que el actual responsable niega. Rosón, en coincidencia con los actuales concejales socialistas, ha afeado a los partidos que gobiernan la postura manifestada entonces.
El portavoz del PP, Borja Verea, ha rechazado por su parte que el inmueble se destine "únicamente" las "100 o 150 familias" que habiten las viviendas y ha defendido que el "100% del espacio" se dedique a equipamientos comunitarios, sociales, deportivos y culturales.
El centro de salud de Conxo, a finales de verano
El centro de salud de Conxo regresará a "pleno funcionamiento" a finales de verano. Así lo ha asegurado este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una visita a las obras, con un 70% ya ejecutado.
Gómez Caamaño ha explicado que el resultado final conlleva "una reparación de las deficiencias a causa del paso del tiempo y una mejora de la calidad asistencial" a partir de la ampliación de espacios y consultas. La Xunta ha invertido 5,8 millones de euros a estos trabajos.
El objetivo es que el centro de salud sea más accesible y sostenible. El espacio contará con más consultas, una nueva sala de cirugía menor, un área de salud mental renovada y una unidad de psicogeriatría con cuatro consultas.