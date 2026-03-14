Luz verde ambiental al proyecto de casi 3.000 viviendas protegidas en Mallou, en Santiago

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo residencial en Mallou, en Santiago de Compostela.

El objetivo de la actuación, promovida por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), es urbanizar suelo en este ámbito para destinarlo a la construcción de unas 2.950 viviendas, mayoritariamente protegidas.

Desde el gobierno autonómico indican que el informe ambiental estratégico (IAE) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que saldrá publicado en unos días en el Diario Oficial de Galicia, concluye que no se prevé que el proyecto tenga efectos ambientales "adversos significativos" pero señala alguna condición que "se deberá atender con el fin de ahondar en determinados aspectos".

El informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de esta iniciativa, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a consulta de los organismos públicos interesados y tanto el borrador de PIA como el documento ambiental estratégico estuvieron publicados en el portal web de la Consellería por un plazo de 30 días hábiles para que el público en general pudiera consultarlos y hacer las observaciones o sugerencias que considerara oportunas.

Una vez emitida la resolución, el informe ambiental se remitirá al promotor y al órgano sustantivo y, posteriormente, se hará público su contenido mediante anuncio publicado en el OG y a través de la página web de la Consellería de Medio Ambiente.

El ámbito de actuación del PIA para el desarrollo residencial en la zona de Mallou, al noreste de la ciudad de Santiago de Compostela, abarca una superficie total de 522.737 metros cuadrados. Las previsiones contenidas en el borrador prevén la ejecución de unas 2.950 viviendas con reservas para dotación de equipación comunitaria, espacios libres y zonas verdes.

La red viaria propuesta viene definida por tramos correspondientes a infraestructuras previstas en el Plan general de ordenación municipal (PGOM). El eje norte-sur (Boisaca-Cancelas-Fontiñas) permitirá conectar la avenida de Asturias con la de Juan Pablo II a través de una glorieta y un viaducto, mientras que el eje este-oeste conectará la zona de Mallou con el núcleo de Porto do Medio.

También se prevé una red secundaria interior, en la que se contemplan unas 800 plazas de aparcamiento público en las márgenes de estos viarios.