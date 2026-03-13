Ya ha entrado en vigor: el aval del 20% de la hipoteca a menores de 36 años para comprar una vivienda

La Xunta de Galicia ha abierto el plazo para solicitar el aval de hasta el 20% que facilita la compra de la primera vivienda. La convocatoria estará disponible desde hoy, 13 de marzo, hasta el 30 de octubre de 2026 y estará destinada principalmente a menores de 36 años residentes en Galicia, aunque si se trata de la compra de una vivienda protegida, no existe límite de edad.

Esta es la cuarta edición de esta línea de apoyo, y desde 2023 la Xunta ha concedido 219 avales que superan los 4 millones de euros. Es una buena oportunidad para aquellos que buscan acceder a su primera vivienda, pero no disponen de los ahorros necesarios para el porcentaje que no financian las entidades bancarias.

Aval de hasta el 20% de tu hipoteca

Hoy se abre el plazo para solicitar los avales que la Xunta de Galicia pone a disposición de los gallegos/as para apoyar la adquisición de su primera vivienda. Esta cuarta convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de octubre de 2026 y para ella se destinan un máximo de 5 millones de euros.

Conseguir un hogar propio en Galicia se ha convertido en todo un reto. Con los precios actuales y los bajos sueldos incluso quienes tienen ingresos estables enfrentan dificultades para ahorrar el dinero suficiente para la entrada que los bancos no suelen financiar, lo que retrasa o impide la compra de una vivienda.

La Xunta de Galicia ha firmado con 4 entidades bancarias los convenios para impulsar este aval: Abanca, Caja Rural Gallega, Unicaja y Banco Sabadell.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue señaló que "el aval de la Xunta complementa el 80% del préstamo avalado por las entidades bancarias, por lo que el 20% restante es cubierto por la Administración autonómica, con el objetivo de facilitar la compra de esa primera vivienda".

La medida de avales está dirigida a menores de 36 años residentes en la comunidad, límite que se anula en los casos de viviendas protegidas. Pueden solicitarla personas españolas, de la UE o extranjeras con autorización de estancia o residencia en España. Los ingresos deben situarse entre 2 y 5,5 veces el IPREM, ampliables hasta 6,5 veces si la compra se realiza entre varias personas.

Requisitos para acceder al aval