La Xunta avalará hasta 5 millones en hipotecas para facilitar la compra de vivienda en Galicia

Vista de un cartel de Se vende en un portal de un edificio. Eduardo Parra - Europa Press.

La Xunta de Galicia volverá a poner en marcha por cuarto año consecutivo su línea de avales para la adquisición de vivienda habitual, con un importe máximo global de cinco millones de euros.

El programa está dirigido a menores de 36 años residentes en Galicia que compren su primera vivienda, y en el caso de vivienda protegida no habrá límite de edad.

La medida permite que la Administración autonómica avale hasta el 20% del coste de adquisición, facilitando que la hipoteca pueda cubrir hasta el 100% del precio de la vivienda.

El objetivo es ayudar a quienes cuentan con ingresos suficientes para asumir la cuota mensual, pero no disponen del ahorro necesario para cubrir la parte que habitualmente no financian las entidades bancarias.

Podrán acceder a estos avales personas menores de 36 años con nacionalidad española o de un país de la Unión Europea, así como extranjeros con autorización de estancia o residencia en España.

Los ingresos deberán situarse entre 2 y 5,5 veces el Iprem, límite que podrá ampliarse hasta 6,5 Iprem cuando la vivienda sea adquirida por más de una persona.

El precio máximo de la vivienda se situará entre 180.000 y 260.000 euros, en función del municipio en el que esté ubicada. En el caso de viviendas protegidas, el límite será el fijado en su calificación definitiva.

Las solicitudes podrán presentarse una vez que la convocatoria se publique en el Diario Oficial de Galicia y hasta el 30 de octubre de 2026.

Desde la puesta en marcha del programa en 2023, la Xunta ha concedido 219 avales por un importe superior a cuatro millones de euros, consolidando esta línea de apoyo como una herramienta para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven.