A Coruña destina 3,5 millones de euros a mejorar 240 viviendas en siete bloques de viviendas

Edificio del Barrio de las Flores donde se están ejecutando actuaciones de rehabilitación. Quincemil.

El Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado hoy la concesión de subvenciones por valor de 3,5 millones de euros para la rehabilitación de siete bloques residenciales que suman un total de 240 viviendas repartidas por la ciudad.

La medida forma parte del programa de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) y contará con financiación europea a través de los fondos Next Generation.

Las actuaciones se centrarán en mejorar la eficiencia energética de los edificios, renovar aislamientos, reparar fachadas y cubiertas y poner al día infraestructuras básicas.

Entre los bloques que se beneficiarán de las subvenciones se encuentran los situados en Barrio das Flores, Labañou, Cidade Vella-Pescaría y O Ventorrillo.

En concreto, se trata de los edificios Xeranios y Xirasoles (Barrio das Flores), María Luz Morales (Labañou), Antonio Pedreira Ríos (O Ventorrillo), Sinagoga (Cidade Vella) y Juana de Vega (Pescaría).

Muchos de estos inmuebles fueron construidos entre los años 50 y 60 y presentan necesidades estructurales y energéticas que las ayudas permitirán abordar.