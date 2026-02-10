La Xunta da luz verde ambiental al proyecto de 160 viviendas en A Baiuca, Arteixo (A Coruña)

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo residencial en Penouqueira, A Baiuca, en el municipio coruñés de Arteixo. El objetivo de la actuación, promovida por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS), es urbanizar suelo en esta zona para destinarlo a la construcción de unas 160 viviendas, mayoritariamente protegidas.

El informe ambiental estratégico (IAE) emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, que se publicará en unos días en el Diario Oficial de Galicia, concluye que no se prevé que el proyecto tenga efectos ambientales adversos significativos, aunque señala algunas condiciones que deberán atenderse con el fin de profundizar en determinados aspectos.

Cabe recordar que el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de esta iniciativa, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a consulta de los organismos públicos interesados, y tanto el borrador del PIA como el documento ambiental estratégico estuvieron publicados en el portal web de la Consellería durante un plazo de 30 días hábiles para que el público en general pudiera consultarlos y realizar las observaciones o sugerencias que considerase oportunas.

Una vez emitida la resolución, el informe ambiental se remitirá al promotor y al órgano sustantivo junto con los informes recibidos en la fase de consultas previas y, posteriormente, se hará público su contenido mediante anuncio publicado en el DOG y a través de la página web de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.

El ámbito de actuación del PIA para el desarrollo residencial en Penouqueira, A Baiuca, abarca una superficie total de 81.965 metros cuadrados. Está localizado en la zona periurbana este de A Baiuca, núcleo principal y sede administrativa del municipio de Arteixo, e incluye también terrenos de la ladera occidental del Monte de Penouqueira. Las previsiones contenidas en el borrador contemplan la ejecución de unas 160 viviendas, con reservas para dotación de equipamiento comunitario, espacios libres y zonas verdes.

La red viaria propuesta para acceder al ámbito está formada fundamentalmente por la ampliación y reurbanización de parte del vial existente, proyectándose la Travesía de A Coruña como vía principal de acceso a las edificaciones residenciales y dotacionales.