Rebajan a 110.000 euros la Torre de Borrás de Fene (A Coruña): ya hay inversores interesados

Fene (A Coruña) es considerada por muchos una joya por su rica mezcla de naturaleza, arte urbano y patrimonio arqueológico. Además de ofrecer rincones únicos, como el Parque Castelao, conserva importantes edificios históricos como la Torre de Borrás.

Edificada sobre una finca de más de 4.000 metros cuadrados (m2), la Torre de Borrás, de estilo neoclásico y ecléctico, es una de las construcciones más destacadas de la localidad, cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX.

La Torre de Borrás, a la venta por 110.000 euros

A las afueras de Fene, en la carretera de la Armada, se encuentra la Torre de Borrás. Este edificio de principios del siglo XX es una joya arquitectónica en sí misma, ideada por el médico y ex alcalde de Ferrol, José Borrás Vizcoso del Río.

Ahora, con un visible deterioro, la Torre de Borrás busca nuevo dueño. La comercializa Sip 4 Inmobiliaria por un precio de 110.000 euros. Hace solo un mes, la vivienda costaba 118.000 euros, pero ahora se encuentra 8.000 euros más barata.

Su uso original, a comienzos del siglo XX, era como sanatorio para el cuidado y tratamiento de personas enfermas, según relatan desde Sip 4 Inmobiliaria. Después se convirtió en vivienda particular y, actualmente, permanece sin uso, con un evidente deterioro tanto en su interior como en su exterior.

La Torre de Borrás fue edificada sobre una finca de más de 4.000 metros cuadrados, lo que abre múltiples posibilidades. Además, el edificio presenta una fachada de 25 metros y una torre culminada en torreón, lo que permite hacerse una idea de las dimensiones de la construcción.

"Hay inversores interesados", confirma Agustín, de Sip 4 Inmobiliaria, a este medio. Se plantea su posible transformación en hotel, aunque "no hay nada seguro". Explica, además, que se trata de un edificio protegido por el Ayuntamiento, por lo que su reforma no es sencilla: habría que mantener la fachada.

Sip 4 Inmobiliaria, a través de una publicación en sus canales oficiales, muestra más de una veintena de fotografías actuales de la Torre de Borrás, tanto del exterior como del interior del edificio. En dicha galería de imágenes se puede apreciar el deterioro del inmueble, pero también su potencial de mejora.

Las estancias lucen amplias y elegantes, con detalles en las paredes y una iluminación natural gracias a sus grandes ventanales, además de un patio interior y jardín que, pese a la maleza, deja entrever que en su día estuvo lleno de vida.