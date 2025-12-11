La Xunta impulsa en Culleredo (A Coruña) una promoción de 17 nuevas viviendas públicas

La Xunta de Galicia ha dado este jueves un paso decisivo para ampliar el parque público de vivienda en el área metropolitana de A Coruña con el inicio de la tramitación para construir 17 nuevas viviendas públicas en Culleredo.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto a la delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo, presentó los detalles de una promoción que contará con una inversión superior a los 3,2 millones de euros.

En esta misma jornada, la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) lanzó la licitación de la redacción del proyecto y la dirección de obra, valorada en casi 135.000 euros, un procedimiento al que las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 23 de enero.

La nueva promoción se levantará en una parcela situada en la rúa Alcalde Domingo Sierra, en Vilaboa, cedida por la Consellería de Facenda e Administración Pública para su puesta en uso público.

Una vez adjudicado el contrato, los equipos técnicos dispondrán de cinco meses para elaborar el proyecto definitivo. Allegue señaló que el objetivo de la Xunta es que estas viviendas puedan ser una realidad antes de que finalice la legislatura, dentro del plan autonómico para reforzar la oferta de vivienda protegida.

La conselleira incidió en que el Gobierno gallego está intensificando la colaboración con los ayuntamientos para disponer de suelo apto para nuevos desarrollos residenciales.

En la provincia de A Coruña, municipios como Arteixo, Carballo, Narón, Ames o Teo ya han cedido parcelas para promociones similares.

Este impulso forma parte del compromiso autonómico de duplicar el parque público residencial con la creación de 4.000 nuevas viviendas antes de 2028.

Según datos de la Xunta, ya hay casi 3.000 en marcha, y durante 2026 se entregarán nuevos hogares en Santiago, Pontevedra, A Coruña y Ourense.

Además, la Estratexia Galega de Solo Residencial avanza con 11 Proxectos de Interese Autonómico destinados a desarrollar suelo en ciudades como A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago, Vilagarcía, Arteixo, Marín y O Porriño.

Para sostener este esfuerzo, los presupuestos de 2026 reservan 350 millones de euros a políticas de vivienda, de los que 163 millones se destinarán a la construcción de nuevos hogares.