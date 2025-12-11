Telefónica se desprende en A Coruña de su edificio en Ciudad Jardín, en alquiler por 25.000 euros

Hay un edificio en A Coruña que desde esta semana se alquila por 25.000 euros al mes. Es un gran inmueble de 3.000 metros cuadrados con planta baja y dos alturas que en el anuncio dice que permite compatibilizar usos, entre ellos docente, cultural, sanitario, deportivo o religioso.

¿Quién puede desprenderse de un edificio como este, con "ocho escaparates" y "distribuido en seis estancias"? Su anterior propietario fue Telefónica, que ha vendido el inmueble a una entidad privada andaluza que ahora trata de rentabilizarlo en régimen de alquiler.

El anuncio se refiere a un arrendamiento en la avenida Calvo Sotelo de A Coruña, pero el inmueble es el que la compañía de telecomunicaciones tenía hasta hace poco en el número 1 de la calle Filantropía, junto a la Maternidad Belén, que hace esquina con Calvo Sotelo y el inicio de Paseo de Ronda en el barrio de Ciudad Jardín. No se trata ni del hogar de Santa Margarita ni de Compañía de María, como alguno podría pensar por las señas del anuncio.

Fuentes de la nueva propiedad del edificio informan de que adquirieron el antiguo activo inmobiliario de Telefónica con el propósito de obtener rentabilidad. Añaden que en su interior hay oficinas en las plantas superiores y maquinaria, servidores y otras instalaciones en la planta baja.

Un lateral del inmueble de Telefónica en la calle Filantropía. Quincemil

El inmueble, en el que ha desaparecido el logo de la empresa de telecomunicaciones en lo alto de la entrada principal, necesitaría una "remodelación total" en la zona de equipamientos tecnológicos, apuntan las mismas fuentes, mientras el resto presenta un estado "adecuado" para acoger oficinas. Quedará totalmente libre al final de este año.

Cinco edificios, solo dos con personal

El de Ciudad Jardín es otro de los edificios de los que se ha desentendido Telefónica en A Coruña, donde en los últimos años ha reorganizado su actividad. Actualmente mantiene personal en la torre de telecomunicaciones de O Montiño, en Oza-O Castrillón, y en la central de la calle San Vicente de Paúl, en Monte Alto.

Las construcciones que carecen de plantilla son las de Ciudad Jardín, la torre de O Espiño en la calle Marqués de Amboage en Cuatro Caminos y la central de la calle San Andrés, en la que la empresa permaneció alquilada hasta el año pasado antes de desmantelarla. La compañía, que no ofrece detalles sobre esta última operación en A Coruña, suele reubicar a los trabajadores en otras instalaciones.

Antigua central de Telefónica en la calle San Andrés de A Coruña. Quincemil

La liberación de edificios que lleva a cabo la multinacional de telecomunicaciones es una estrategia para movilizar su amplio patrimonio inmobiliario, que pasa por obtener ingresos con el alquiler de unos y la venta de otros. Son operaciones que otras grandes compañías también han puesto en práctica, como Planeta, Naturgy o BBVA.

En los últimos meses se han publicado informaciones relativas a la venta de otros edificios de Telefónica, entre ellos la histórica sede del número 28 de Gran Vía, en Madrid, o la sede central del Distrito C, valorada en 900 millones de euros.