Cerca de 700 viviendas turísticas aún no cumplen la normativa turística en A Coruña

Turistas con equipaje caminan por una calle del centro de A Coruña. Quincemil

El debate sobre las viviendas de uso turístico (VUT) volvió a salir a colación en el pleno municipal de A Coruña. La concejala nacionalista Avia Veira defendió una moción reclamando que es el momento de poner números encima de la mesa, conocer cuántas VUT se han regularizado y estudiar la declaración de distritos saturados.

El BNG pidió avanzar ya en el desarrollo de la nueva ordenanza y exigió al Gobierno local "ser firme" ante quienes "siempre intentan escaparse".

El tono cambió con la intervención del edil del PP, Gonzalo Mora, que denunció que la regulación aprobada en junio "solo salió adelante porque la señora Rey compró el discurso turismofóbico".

Acusó al Gobierno municipal de "perseguir a propietarios", de "construir un relato falso" sobre el impacto de las VUT y de trasladar al sector "su propia falta de planificación".

Según Mora, la ciudad sufre una caída del 60% en los contratos de alquiler, consecuencia del paso hacia alquileres de temporada y de la pérdida de oferta estable en el mercado.

"Los inquilinos no tienen a qué optar y ustedes siguen errando en el fondo y en la forma", reprochó.

Aunque reconoció que comparte la necesidad de zonificar y fijar límites máximos, aseguró que el planteamiento actual "no es adecuado". Y remató: "Si no han sido capaces de organizar un poblado navideño, no están en situación de organizar la vivienda".

Desde el Gobierno local, el concejal Francisco Dinis Díaz Gallego confirmó el voto favorable y defendió que el Ayuntamiento "trabaja y seguirá trabajando" en la aplicación de la norma en los próximos meses.

Para justificar la necesidad de la ordenanza, aportó varios datos actualizados: a 1 de diciembre existen 1.348 VUT registradas, unas cien menos que en junio, aunque todavía 477 no cumplen el Plan General ni la ordenanza.

Criticó que la Xunta registrase viviendas "sin pedir licencia ni comprobar que cumplieran la normativa urbanística", lo que, según dijo, ha generado "una distorsión" en el control de densidades. Actualmente hay 313 solicitudes en tramitación y más de 54 expedientes sancionadores, algunos ya en vía judicial.

Díaz Gallego insistió en que el debate "no tiene nada que ver con la turismofobia", sino con "hacer cumplir el Plan General", y recordó que la ordenanza coruñesa es similar a la aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, con la diferencia de que allí no se aplicó un control por distritos.

Aprovechó para lanzar un reproche a la Xunta: "Desde 2009 entregaron solo 40 viviendas en Xuxán. Si tan implicados están en el problema, podrían haber multiplicado esa cifra por diez".

El edil sostuvo además que A Coruña es la única ciudad gallega que ha logrado frenar la subida del alquiler desde agosto.

"No es una bajada significativa, pero sí un freno, y la oferta no ha caído de forma diferente a otras ciudades. Estamos en la senda correcta", defendió.