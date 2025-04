Ni Monte Alto ni Elviña: el barrio de A Coruña donde más subió el alquiler el último trimestre de 2025

Tras la manifestación de la vivienda que se vivió en A Coruña y en muchas otras ciudades de España el pasado 5 de abril, el panorama del alquiler sigue siendo desolador. El primer trimestre de 2025 se ha cerrado con datos que siguen en alza en la ciudad herculina, siendo algunos barrios "humildes" las zonas en las que más han subido los precios, tanto en el último trimestre de 2025 como en comparación con el mes de febrero. Te contamos cuál es en barrio coruñés con mayor aumento en el precio del alquiler.

No es la Ciudad Vieja, tampoco Juan Flórez o Cuatro Caminos, el barrio de A Coruña con mayor porcentaje de subida en el precio de alquiler el último trimestre es Agra do Orzán, con una subida del 11,3% que, una vez más, es un sinónimo de la dificultad que enfrentan los coruñeses para encontrar una vivienda digna. Según datos de Idealista, te presentamos la información recogida respecto al alquiler en A Coruña.

El barrio de Agra do Orzán encabeza la subida del alquiler

El barrio de Agra do Orzán protagoniza en el último trimestre del 2025 una subida del 11,3% en el precio del alquiler, alcanzando un precio de 9,9 euros/m2. Es la zona de A Coruña donde más ha subido el coste, incluso, más que otros lugares de mayor renta como pueden ser la Ciudad Vieja o Cuatro Caminos (disminuyó un 5,9% y un 4,6% respectivamente el último trimestre).

Este dato es bastante reseñable, ya que los vecinos del barrio del Agra do Orzán son, en su mayoría, personas trabajadoras que no dejan de ver cómo cada vez es mucho más complicado poder encontrar un alquiler con buena relación calidad-precio. No obstante, pese a que es la zona de mayor subida, hay otro barrio de la ciudad que, pese a no haber aumentado el último trimestre, presenta un coste del metro cuadrado más elevado. Se trata de Os Mallos, con un precio de 10 euros/m2 a la hora de alquilar.

Si atendemos a los datos que ofrece Idealista sobre el Agra do Orzán, se observa que este barrio no deja de aumentar su precio del alquiler. En comparación con febrero, el coste creció un 3,6% (9,5 euros/m2), mientras que si echamos la vista un año atrás, respecto a marzo de 2024 el precio subió un 22,7% (8 euros/m2).

Perteneciente al distrito 6, Agra do Orzán es un barrio moderno y multicultural que incluye la calle peatonal Barcelona. Además, es una de las zonas de A Coruña con mayor densidad de población y cuenta con tres subbarrios (Mariñeiros, As Conchiñas y Grupo de viviendas Francisco Franco).

Actualmente, Idealista recoge 32 anuncios de viviendas en alquiler en Agra do Orzán-Ventorrillo, de los cuales solo uno tiene un precio inferior a los 650 euros mensuales; un piso de 1 habitación de 50 m2 en la calle Pascual Veiga por 620 euros y en cuya descripción se puede leer "sólo personas con trabajo indefinido y que puedan pasar el filtro del seguro de alquiler".

Los barrios más caros de A Coruña para alquilar una vivienda

Tal y como señalan desde Idealista, otros barrios coruñeses cuentan con un precio superior del metro cuadrado en el alquiler de una vivienda, aunque su subida en el último trimestre haya sido inferior a la de Agra do Orzán.

Este es el importe del precio de alquiler de la vivienda en los restantes barrios de A Coruña de los que hay datos, y ordenados de más caro a más barato: