Una investigadora de A Coruña recibe el Premio Nacional Ángeles Alvariño por su trabajo en energías renovables marinas

La investigadora del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) de la Universidade da Coruña (UDC) Laura Castro Santos ha sido galardonada con el Premio Nacional Ángeles Alvariño 2026 en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales.

El reconocimiento, concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, distingue la excelencia de su trayectoria investigadora en el desarrollo de tecnologías emergentes.

Castro Santos es una de las diez personas premiadas en la categoría de investigadores jóvenes, unos galardones dotados con 30.000 euros que reconocen contribuciones científicas destacadas de investigadores cuya carrera todavía está en fase de consolidación.

La investigadora aseguró haber recibido la noticia "con sorpresa e ilusión". "Nunca imaginé que algún día podría recibir un premio de este nivel. Cuando era pequeña, desde luego, no pensaba que llegaría hasta aquí", afirmó. Además, señaló que este reconocimiento supone "el resultado de muchos años de dedicación y del esfuerzo compartido con muchas personas".

Referente en energías renovables marinas

Laura Castro Santos coordina el grupo MARES (Materials and Renewable Energy for Engineering, Environment and Sustainability) del CITENI y es profesora de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol.

Su investigación se centra en el análisis, evaluación y optimización de sistemas energéticos marinos, con especial atención a la energía eólica marina, la energía undimotriz, los sistemas híbridos de generación y la energía solar marina. Su trabajo busca mejorar la viabilidad técnica, económica y ambiental de estas tecnologías, consideradas estratégicas para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

A lo largo de su carrera ha liderado y participado en proyectos nacionales e internacionales relacionados con el aprovechamiento de los recursos energéticos marinos, entre ellos iniciativas europeas sobre eólica marina flotante en el Atlántico y la integración de las energías renovables con la producción de hidrógeno verde.

Un año de reconocimientos

El premio llega pocos meses después de que Laura Castro Santos fuera nombrada catedrática de Universidad en el área de Construcciones Navales, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar esta categoría en Galicia y la segunda en España.

Además, en 2025 participó en el Programa de Emparejamiento Científico con el Congreso de los Diputados y fue incluida tanto en 2024 como en 2025 en la World’s Top 2% Scientist List, elaborada por la Universidad de Stanford y Elsevier, que identifica al 2% de los investigadores con mayor impacto científico a nivel internacional.

Junto a Laura Castro Santos, el Ministerio también distinguió en esta edición de los Premios Nacionales de Investigación a otros tres investigadores vinculados a Galicia: Ángel Carracedo, Carmen Álvarez Lorenzo y José Antonio Sobrino.