La Xunta recurrirá ante el TC el decreto de zonas de aceleración de renovables, limitadas al 0,16%

El Consello da Xunta ha dado luz verde a recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto estatal que regula las zonas de aceleración renovables. El Gobierno gallego entiende que la norma invade competencias autonómicas y, además, lamenta que la cartografía haya pasado de ser orientativa a obligatoria.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo autonómico que en estas zonas está permitido instalar proyectos estratégicos, ya que cumplen una serie de requisitos como una buena conexión con la red o no tener impacto ambiental sobre el patrimonio.

Rueda señaló que existe una legislación básica que es del Estado, pero que son las comunidades autónomas las encargadas de determinar "dónde están estas zonas". El Gobierno central, sin embargo, "acaba de redefinir estos criterios y es una normativa tan detallada que en la práctica no deja ningún margen de maniobra a la Xunta para determinar dónde deben estar estas zonas", según el presidente de la Xunta.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha sido la encargada de explicar que la Xunta recurrirá varios preceptos del decreto que regula estas zonas de aceleración renovables con el aval del Consello Consultivo. El recurso, además, cuenta con el estudio previo de la asesoría jurídica y de las consellerías de Medio Ambiente e Industria.

"La Xunta es fiel defensora de la transición energética. Galicia apuesta por energías renovables, que son compatibles con la máxima protección de nuestro territorio", aseguró Vázquez, que ha insistido en que pese a que el Ejecutivo central tiene las competencias a nivel básico son las comunidades las que deben desarrollarlas.

"El decreto reconoce esas competencias, pero formalmente; después nos impide el ejercicio de esas competencias", lamentó la conselleira de Medio Rural, que ha concretado: "Introduce un informe preceptivo por parte del ministerio, impone mecanismos obligatorios de negociación en caso de no estar de acuerdo y atribuye al ministerio un papel determinante en la publicidad de esas zonas".

Ángeles Vázquez, además, ha cargado contra la cartografía que aprueba, que "antes era orientativa y ahora se transforma en obligatoria". "Eso supone que solo se podrían instalar las zonas de aceleración de renovables en el 0,16% del territorio", indicó la titular de Medio Rural, que señaló que esto se produce de una forma "dispersa y contraria" a lo que exige la Comisión Europea, que pide que haya "zonas suficientes para avanzar en renovables".

Esta situación "hace inviable e imposible que se saquen adelante las zonas de aceleración de renovables", según Vázquez, que ha añadido que ante esta situación la Xunta defenderá "lo que le corresponde": "Esto es defender el autogobierno de Galicia para preservar el reparto constitucional de competencias y seguir siendo fieles convencidos de la lucha contra el cambio climático".