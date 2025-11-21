El potencial energético de Ferrol se somete a análisis en las V Jornadas Puerto-Empresa

Las Jornadas Puerto-Empresa organizadas por el Puerto de Ferrol-San Cibrao abordan cada año el potencial de las instalaciones portuarias. Las del año pasado exploraron la relevancia que puede adquirir el puerto como vector de proyectos energéticos. En ello insistirá el próximo 27 de noviembre la quinta edición de estas jornadas.

Bajo el título El puerto, comunidad energética el encuentro volverá a reunir a representantes de la comunidad portuaria, las administraciones públicas y el tejido empresarial del sector energético. Durante la jornada, se analizará el futuro del puerto de Ferrol y su papel como agente clave en la descarbonización y las comunidades energéticas.

Una fórmula basada en la producción de renovables y el autoconsumo compartido, que supone un paso adelante hacia un modelo energético más sostenible y eficiente, que permite reducir costes y favorecer el desarrollo económico del territorio.

Entre las novedades que presentará este año el encuentro está su ubicación, que será por primera vez el Edificio Prioriño. Este inmueble multiusos recuperado por el organismo portuario simboliza la relación entre el puerto y el tejido empresarial.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, será el encargado de inaugurar la jornada junto al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente del organismo portuario, Francisco Barea.

El evento responde al empeño de la Autoridad Portuaria de trabajar en colaboración con las distintas administraciones, la universidad, los centros tecnológicos y el tejido empresarial para favorecer el impulso económico y social en el norte de Galicia. "Una cooperación especialmente importante en un momento de transición como el actual", destaca el Puerto.

Programa

El encuentro estará moderado por Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal, que guiará las ponencias. La primera será la del director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Jesús Casás, que hablará en El Puerto: nodo estratégico para la descarbonización y las comunidades energéticas.

El ITG estará presente en el encuentro con el director de la División de Energía, Santiago Rodríguez, que explicará el diseño y la gestión de una comunidad energética. Por su parte, el presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro, profundizará en los aspectos jurídicos y el responsable de Renovables de Ghenova Energía, Adolfo Rozadillas, se centrará en los OPS.

La última parte de la Jornada Puerto-Empresa contará con el gerente de Offshore Proinlosa, Rafael Gómez, que hablará en La industria en la cadena de valor de las comunidades energéticas. Cerrarán el turno de intervenciones el secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético de la Xunta, Nicolás Vázquez, y el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, que se centrarán en desarrollo energético e industria y en el apoyo al tejido empresarial, respectivamente.

La quinta edición de la jornada se cerrará con la entrega de la primera distinción por la colaboración en la relación Puerto-Ciudad.