Augusto Morales, fundador de Veracruz, con su hija Ana en el tostadero de la empresa en A Coruña. Quincemil

Augusto y Ana Morales, los gallegos tras Veracruz: el café que eligió Shakira para sus fans en sus 13 conciertos en Madrid

La gira mundial de Shakira concentró en Madrid todas las fechas europeas, 13 conciertos en casi un mes celebrados en un solo recinto, un parque temático creado para la ocasión en Villaverde (Macondo Park o Estadio Shakira) donde la oferta gastronómica tuvo entre su variedad el sabor del café y de la bollería con denominación de A Coruña: Veracruz y Habaziro.

"¿Dónde estáis en Madrid, dónde tenéis local?", preguntaron muchos clientes de todas partes del mundo tras degustar con satisfacción el café y los cruasanes. "En Madrid no estamos, sino en Galicia", respondían Augusto Morales, su hija Ana o el personal de la empresa desplazado a Macondo Park entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre.

Veracruz tuvo un puesto en la carpa de la librería Macondo y otro en la zona Macondito. "Llevamos bollería y toda la carta de cafés y bebidas de especialidad, y creamos bebidas y dulces especiales para el evento", repasa Ana Morales, responsable de marketing de Veracruz y Habaziro.

Su padre y fundador de Veracruz, Augusto, constata que la respuesta del público ("muy familiar, con familias enteras, con muchos latinos de España y de Europa") fue "muy satisfactoria" y generó en redes "muy buenos comentarios". CEOs de empresas internacionales y los promotores organizadores de Live Nation o de Compass Group "se pusieron las botas" con los productos del tostadero y obrador coruñeses.

La propia Shakira probó el café de Veracruz una tarde, café de Barranquilla, donde ella nació, y bollería creada por Pablo Morales, cruasanes Waka Waka de guayaba suavizada con mango y lima rallada. "Le hizo ilusión que hiciéramos esa referencia a su tierra y a su canción, y comprobar que somos un negocio familiar, un equipo muy unido", recuerda Ana.

Shakira entre Augusto Morales, su esposa Lola y su hijo Augusto en la residencia de la colombiana en Madrid. Cedida

En cuestión de pocas semanas surgió la oportunidad de poder participar en la espectacular organización de los conciertos de la artista colombiana. "Fue muy rápido. Live Nation y Compass querían una zona de special tea coffee. Les gustaba nuestro concepto de ser el único tostadero en España con obrador propio, con bollería de alta calidad y café de especialidad. Nos visitaron, vieron nuestra forma de trabajar, encajamos y nos lanzamos a la aventura", cuenta Augusto Morales.

La presencia de Veracruz en el universo Shakira ha tenido, según el fundador, "una repercusión muy importante". “Yo no sigo las redes sociales, pero a nivel cercano, de andar por casa, nos han felicitado de muchas partes, de la Federación Nacional de Cafeteros".

Para su hija, la experiencia ha supuesto "salir de la zona de confort" y "escalar el negocio a otro tipo de eventos". "La gente nos ha conocido, nos han contactado influencers opinando sobre lo que hacemos, y hemos visto que fuera de casa nuestro producto funciona".

Embajador gallego

Solo Juan Valdez compitió con Veracruz en la oferta de café durante la larga residencia de Shakira en Madrid, por la que pasaron unas 55.000 personas cada día de concierto. Para la familia Morales, la presencia de su marca ha sido una forma de reforzar "la calidad del producto gallego a nivel nacional e internacional".

"Vemos que en general a la gente le gusta lo que hacemos en Galicia. Boa xente, nos dicen", expone Augusto. "De alguna manera el café gallego, coruñés en este caso, lo tienen como referente. Si entre tantos tostadores nos han elegido, significa algo", cree Ana.

Los Morales advierten también en el presente que la ciudad, no solo a través de su marca, ha conseguido consolidar un mayor interés por lo que denomina "la cultura del café". "En los congresos de café en que hemos estado tienen A Coruña como un lugar en el que hacer un buen recorrido a través de lugares donde preparan café de especialidad", señala Augusto.

Destaca en este aspecto que ha tenido importancia la preocupación por formar baristas, un componente que ha reforzado la costumbre de tomar café "no solo como un chupinazo de cafeína sino de sentir una experiencia, un placer y tener una vida saludable".

"La gente tiene cada vez más información y le apetece probar cafés distintos", añade Ana. "No solo de especialidad, sino buen café. Hay tostadores en Galicia y España que trabajan muy bien".

La experiencia de la marca

Veracruz nació en 1992. Augusto Morales (Orizaba, Veracruz, México, 1963) creció en una zona muy cafetera en la que aprendió todo sobre los granos que allí se cultivaban. Cuando emprendió en A Coruña, volcó los aromas y sabores del café en un proyecto que un año más tarde alumbró la primera cafetería, en el número 22 de la calle Riego de Agua.

Augusto Morales junto a una máquina tostadora en la nave de Veracruz en A Coruña. Quincemil

"Fue una boutique de café, lo que luego se llamó coffee shop y ahora special tea coffee". Con el tiempo, y siguiendo las tendencias del mercado, trajo más variedades (cafés de Colombia, Perú, Brasil, Etiopía, Kenia, Jamaica, Papúa Nueva Guinea, Australia). Y llegaron más tiendas: en la calle Picavia, que cerró tras la pandemia, la avenida Finisterre y Matogrande.

Morales trabajó "el contacto directo con el producto", viajó a plantaciones en Sudamérica, habló con cafeteros y se preocupó por cuidar una materia prima "sostenible", un "producto que da la naturaleza".

Él y su hija ensalzan hoy (y también sus paladares) que Veracruz ofrece un producto "fresco, limpio, bien elaborado". Quizá sea la cualidad extraordinaria que sedujo a los organizadores de los espectáculos de Shakira en España, quizá lo que deleitó también a la colombiana.

La mano del barista

Hay algo que Augusto Morales dice siempre a sus baristas: "La calidad es la satisfacción plena del cliente. El cliente satisfecho repite". Y el barista, la persona que prepara y sirve el café, es primordial en la cadena de servicio de Veracruz.

"Hay cuatro M para hacer café: la materia prima, la maquinaria, el molido y la mano del barista", resume Ana Morales. "Puedes tener la mejor máquina y el mejor café, pero hace falta que el barista lo haga bien y que tenga conocimiento de lo que tiene entre manos. Es un factor de mucho peso".

Por eso en Veracruz también forman baristas, una ocupación que la familia Morales cree que atrae cada vez a más jóvenes. "Algunos aprenden por necesidad, otros por pasión, y unos llegan a la segunda a través de la primera". Un elemento más que consolida el café de la marca coruñesa como producto de referencia en Galicia.