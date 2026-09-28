La Cámara de Comercio de Santiago ofrece su coworking gratis a pymes y emprendedores hasta final de año. Cedida

La Cámara de Comercio de Santiago ofrece su coworking gratis a pymes y emprendedores hasta final de año

La Cámara de Comercio de Santiago abre gratuitamente las puertas del Coworking Digital Compostela a personas emprendedoras, autónomas y empresas para que dispongan de este espacio profesional de trabajo sin ningún coste hasta final de año.

La medida, dirigida a pymes, microempresas y emprendedores que estén en procesos de transformación digital, también se extiende a los profesionales que necesiten un lugar adecuado y equipado para desarrollar su actividad, trabajar fuera de casa, impulsar un proyecto empresarial o establecer nuevas conexiones profesionales.

El Coworking Digital Compostela es "un centro de incubación y aceleración empresarial" especializado en digitalización, competitividad e internacionalización que pone a disposición de las personas usuarias recursos y servicios destinados a facilitar la evolución y el crecimiento de sus proyectos.

Las personas que se adhieran a esta iniciativa podrán ocupar uno de los 11 puestos de trabajo equipados con mesa, silla, taquilla y conexión a Internet mediante fibra óptica y wifi. El espacio dispone además de salas de reuniones, sala de presentaciones, zonas de networking y áreas comunes. Una forma de trabajar mientras se aumenta la competitividad y se desarrollan nuevas oportunidades de negocio.

Conexión empresarial

"El Coworking Digital Compostela ofrece un entorno pensado para acompañar a empresas y proyectos emprendedores durante sus procesos de transformación y crecimiento", indica la Cámara de Comercio en un comunicado, en el que concreta que los usuarios comparten espacio con otros profesionales y empresas.

Esto favorece el intercambio de conocimientos, la colaboración y la creación de nuevas oportunidades de negocio. El espacio facilita además la participación en actividades de formación y networking y el acceso a servicios de apoyo y asesoramiento empresarial del ente, abordando ámbitos como la creación y consolidación de empresas o la digitalización, la innovación, la mejora de la competitividad y la internacionalización.

La iniciativa de la Cámara de Comercio de Santiago está especialmente dirigida a pymes, microempresas y personas emprendedoras, aunque también está abierta a profesionales y compañías que necesiten puntualmente un espacio de trabajo equipado y profesional.

El coworking puede resultar especialmente útil para quienes trabajan de forma remota, desarrollan un proyecto empresarial, necesitan disponer de un lugar para mantener reuniones o buscan un entorno en el que establecer contactos con otros profesionales y empresas.

El acceso al puesto de trabajo será gratuito hasta final de año, facilitando que nuevas personas usuarias puedan conocer los recursos y posibilidades que ofrece el Coworking Digital Compostela sin asumir el coste asociado al espacio.

Red Provincial de Coworking

El Coworking Digital Compostela forma parte de la Red Provincial de Espacios de Trabajo Colaborativos de la Deputación da Coruña, una iniciativa que conecta diferentes espacios de coworking, viveros y centros de negocios de la provincia con el objetivo de favorecer el emprendimiento, la colaboración empresarial y el desarrollo de nuevos proyectos.

La iniciativa de la Cámara de Comercio de Santiago se enmarca en el programa PEL-RED COWORKING 2026 de la Deputación da Coruña y cuenta también con la colaboración del Concello de Santiago a través del programa Feito en Santiago.