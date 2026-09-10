Luckia y LaLiga renuevan en A Coruña su alianza con el fútbol como eje

Luckia y LaLiga han renovado este jueves en A Coruña el acuerdo que mantiene vinculadas a ambas compañías, en un acto celebrado en la nueva sede corporativa de la empresa coruñesa que contó con la presencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas, y del exfutbolista Joan Capdevila. La firma escenifica la continuidad de una alianza que ambas partes consideran estratégica y que seguirá ligada al fútbol, el entretenimiento y las nuevas tecnologías.

El acto reunió a representantes de Luckia y de LaLiga A Coruña y permitió poner en valor una colaboración que comenzó hace dos temporadas y que ahora se prolonga. Tebas destacó la satisfacción de la competición por continuar trabajando junto a una compañía vinculada a Galicia y con presencia internacional.

Para el presidente de LaLiga, la renovación supone dar continuidad a una relación que va más allá de la presencia de una marca en la competición. Tebas puso el acento en las posibilidades que ofrece la colaboración para seguir desarrollando iniciativas relacionadas con la innovación, la tecnología y las nuevas formas de acercar el fútbol a los aficionados.

Una alianza que se prolonga

La relación entre Luckia y LaLiga arrancó con un acuerdo que convirtió a la compañía en partner oficial de la competición y que permitió desarrollar diferentes acciones vinculadas a los campeonatos. Entre ellas se encuentran iniciativas de promoción, contenidos digitales, eventos con embajadores de LaLiga, merchandising y acciones relacionadas con el ticketing.

Ahora, ambas compañías han decidido prolongar esa colaboración en un momento de crecimiento para Luckia y con la competición afrontando una temporada especialmente relevante por el regreso del Deportivo a Primera División.

Tebas valoró positivamente que el acuerdo pueda continuar y destacó la importancia de mantener relaciones estables con empresas que apuestan por el fútbol y por la evolución de la competición. En su intervención, el presidente de LaLiga vinculó precisamente el futuro de este deporte a la capacidad de incorporar tecnología y nuevas herramientas que permitan mejorar la experiencia de los aficionados.

La firma se produce además en la nueva sede corporativa de Luckia en A Coruña, reforzando la vinculación de la compañía con la ciudad. La empresa ha situado en la capital herculina uno de sus principales centros de actividad y atraviesa una etapa de crecimiento.

Tebas pone el foco en la innovación

Durante el acto, Tebas destacó que para LaLiga resulta especialmente importante contar con socios que compartan una visión de futuro. El presidente de la competición señaló que la evolución del fútbol no pasa únicamente por lo que ocurre sobre el terreno de juego, sino también por todo lo que se desarrolla alrededor de los partidos y la manera en la que los aficionados consumen el deporte.

En este sentido, puso en valor la apuesta por la tecnología y la innovación como herramientas para continuar acercando LaLiga a sus seguidores. La colaboración con empresas como Luckia permite, según explicó, explorar nuevas vías de comunicación y generar experiencias vinculadas a la competición.

La renovación también supone mantener la presencia de Luckia en el entorno de LaLiga durante una temporada especialmente atractiva para el fútbol gallego. El regreso del Deportivo a Primera permitirá recuperar además el derbi contra el Celta, uno de los encuentros con mayor seguimiento de la competición en Galicia.