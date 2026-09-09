Inditex destinará 200 millones de euros a modernizar sus instalaciones

Los resúmenes que acompañan la comunicación de resultados económicos de Inditex suelen incluir un avance de objetivos o perspectivas inmediatas. Con frecuencia se repiten, y cada cierto tiempo aportan nuevos datos. La compañía textil ha hecho alusión en los últimos trimestres a su planificación de inversiones "para incrementar la capacidad operativa, obtener eficiencias y aumentar la diferenciación".

Lo hace también tras haber presentado este miércoles los resultados del primer semestre del ejercicio fiscal 2026 (entre febrero y julio), periodo en el que ha establecido nuevos máximos históricos en cuanto a ventas y beneficio neto: casi 20.000 millones de euros y cerca de 3.000 millones, respectivamente, incrementos del 7,6% y el 6,8%.

Inditex estima que a lo largo de este ejercicio económico realizará una inversión ordinaria de alrededor de 2.300 millones de euros. A esta cantidad añadirá otros 200 millones destinados a la "modernización y mejora de instalaciones corporativas en toda la compañía, reforzando la posición de Inditex como empleador de referencia", señala en su último balance.

Uno de los focos principales en la estrategia operativa de Inditex es su apuesta por "la creatividad, la innovación, el diseño y la calidad de las colecciones y canales de venta integrados", con la que refuerza las iniciativas comerciales de todos sus formatos.

Experiencia del cliente

El resumen del semestre inicial del ejercicio 2026 repasa las mejoras implantadas por la plataforma online de la compañía textil, entre ellas la nueva tecnología de alarmado, con el fin de "ofrecer una experiencia única a nuestros clientes", con la personalización y el desarrollo de comunidades como "dos importantes focos de atención".

Zara ha inaugurado en el último semestre una ubicación en Los Cabos, México y ejecutado ampliaciones, reubicaciones y remodelaciones en algunas de sus tiendas más emblemáticas, como las de Bond Street en Londres, Gangnam en Seúl y Ostende en Bélgica.

En agosto, Bershka abrió su primera tienda en Estados Unidos, en Aventura Mall, Miami. Esta es una de las dos aperturas previstas para este formato en el área de Miami en un futuro próximo. También Bershka inauguró el mes pasado su segunda tienda en Brasil, en Río Barra, tras la apertura de la de Morumbi, São Paulo, en marzo.