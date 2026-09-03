Vegalsa-Eroski y sus clientes aportan casi 32.000 euros a la Fundación ENKI

Representantes de Vegalsa-Eroski y la Fundación ENKI durante la entrega de la recaudación Cedida

Vegalsa-Eroski y sus clientes han recaudado 31.876 euros para la Fundación ENKI a través de la venta de las gafas solidarias que se comercializaron con motivo del eclipse solar del pasado 12 de agosto. La iniciativa permitirá apoyar los proyectos de la entidad destinados a favorecer la inclusión social a través del deporte y el ocio.

Las gafas estuvieron disponibles en los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia, y la totalidad del dinero conseguido con la campaña se destinará al proyecto que ENKI está desarrollando en los bajos de O Parrote, en A Coruña.

Este espacio servirá tanto para la atención de los usuarios de la fundación como para albergar su banco de préstamo de material deportivo adaptado, una iniciativa que facilita a las personas con discapacidad el acceso a diferentes disciplinas deportivas.

Precisamente O Parrote fue el escenario elegido este jueves para celebrar el resultado de la campaña, en un encuentro en el que participaron representantes de Vegalsa-Eroski y de la Fundación ENKI.

Más de 30 vehículos deportivos adaptados

La directora general de la Fundación ENKI, Carmen Touza, destacó la relación que ambas entidades mantienen desde hace una década y agradeció el respaldo de la compañía a sus proyectos. "Vegalsa-Eroski es mucho más que un colaborador, es un compañero de camino. Llevamos diez años creciendo juntos y mucho de lo conseguido no sería posible sin su confianza y apoyo constante", señaló Touza.

La responsable de ENKI recordó que el banco gratuito de préstamo de la entidad dispone actualmente de más de 30 vehículos deportivos adaptados. Solo durante 2025 se realizaron 150 préstamos a personas con discapacidad.

Touza puso también en valor la respuesta de los clientes a la campaña de las gafas para el eclipse, señalando que la iniciativa ha permitido convertir un acontecimiento excepcional en una nueva vía para apoyar la inclusión.

La entrega de la recaudación coincide, además, con la apertura este viernes de las inscripciones para una nueva edición de la Carrera ENKI, que se celebrará el próximo 17 de octubre.

"Un impacto real" en la comunidad

Por parte de Vegalsa-Eroski, su director de RSE y Calidad, Ricardo Castro, agradeció a la fundación su capacidad para aprovechar un fenómeno astronómico como el eclipse para impulsar una acción solidaria.

Castro destacó que la campaña refleja el compromiso de la compañía con la responsabilidad social y permite transformar "la solidaridad de nuestros clientes y equipos en proyectos con un impacto real en las comunidades en las que estamos presentes".