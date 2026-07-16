Vegalsa-Eroski y sus clientes recaudan más de 74.500 euros para los afectados por los terremotos de Venezuela

Vegalsa-Eroski y sus clientes han recaudado más de 74.500 euros para ayudar a las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado mes en Venezuela. La cantidad procede de la campaña solidaria de emergencia impulsada a finales de junio en los establecimientos Eroski y Autoservicios Familia de Galicia, Asturias y Castilla y León, a la que la compañía ha sumado una aportación adicional.

La iniciativa permitió que los clientes realizaran donaciones voluntarias, por el importe que eligieran, al pasar por caja en cualquiera de las tiendas participantes. Los fondos ya han sido canalizados a través de Cruz Roja, que trabaja sobre el terreno junto a la Cruz Roja Venezolana para atender a la población afectada.

Los dos fuertes terremotos registrados en el centro-norte de Venezuela provocaron importantes daños en viviendas, infraestructuras y servicios básicos, dejando a miles de personas en una situación de vulnerabilidad.

La recaudación obtenida permitirá financiar actuaciones de emergencia como el alojamiento temporal de los damnificados, la atención sanitaria, el acceso a agua potable, la distribución de artículos de primera necesidad y el apoyo psicosocial a las personas afectadas.

Desde Vegalsa-Eroski han agradecido la solidaridad mostrada por sus clientes durante la campaña y han destacado el compromiso demostrado una vez más con quienes atraviesan situaciones de emergencia. La compañía también ha reconocido la labor de Cruz Roja, encargada de hacer llegar la ayuda directamente a las zonas afectadas.

Esta campaña se suma a otras acciones solidarias promovidas por Vegalsa-Eroski en los últimos años para apoyar a los damnificados por catástrofes naturales y crisis humanitarias, como la DANA de 2024, las inundaciones de Marruecos y Libia, los terremotos de Turquía y Siria, la guerra de Ucrania, la erupción volcánica de La Palma o los terremotos de Haití y Nepal, entre otras.