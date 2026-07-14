Vegalsa-Eroski seguirá impulsando Camino Escena Norte en su octava edición

Presentación del acuerdo de colaboración entre Vegalsa-Eroski y Camino Escena Norte para la edición de 2026 Cedida

Vegalsa-Eroski volverá a ser patrocinador oficial de Camino Escena Norte (CEN), el proyecto de intercambio cultural que conecta las artes escénicas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja. La compañía de distribución alimentaria renueva así, por sexto año consecutivo, su colaboración con esta iniciativa, que celebrará su octava edición entre el 18 de septiembre y el 15 de noviembre.

El acuerdo fue presentado con la participación del director de Comercial y Marketing de Vegalsa-Eroski, Jesús Diz; la presidenta de Escena Galega, Eva Alonso; y representantes de la compañía Teatro O Cubo.

Jesús Diz destacó que la empresa mantiene su compromiso con el proyecto porque "la cultura es un elemento esencial para el desarrollo social y la cohesión de los territorios", al tiempo que subrayó que Camino Escena Norte favorece el intercambio cultural, acerca las artes escénicas a nuevos públicos y fortalece los vínculos entre comunidades.

Por su parte, Eva Alonso agradeció que Vegalsa-Eroski continúe respaldando la iniciativa y aseguró que este apoyo supone "un ejemplo de compromiso con el territorio y con el intercambio cultural a través de las artes escénicas".

Dieciocho compañías y cerca de 60 localidades

La programación oficial de esta edición reunirá a 18 compañías de teatro, danza, ilusionismo, artes del movimiento y circo contemporáneo, que ofrecerán sus espectáculos en cerca de 60 localidades de las seis comunidades participantes.

Entre las compañías gallegas figuran Teatro O Cubo, con Voo; Teatro de Ningures, con Las guardianas o el nudo del tejedor; y Ártika Cía, con Non pasarán.

Además de la programación escénica, Camino Escena Norte volverá a desarrollar la iniciativa FOCO, que este año estará dedicada a Asturias y promoverá acciones de difusión y promoción del sector profesional en ese territorio.

El proyecto también reeditará el catálogo de Espectáculos Recomendados Camino Escena Norte, una publicación que alcanza su cuarta edición y que reúne 36 producciones de compañías de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja con el objetivo de favorecer su difusión y circulación fuera de sus comunidades de origen.