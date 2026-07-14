Sargadelos compra Burelarte, con sede en el polígono de Cervo (Lugo), para ampliar su capacidad productiva

El Grupo Sargadelos ha comprado la totalidad de los bienes inmuebles, maquinaria y fondo de comercio de la empresa Burelarte.

De tal forma, las naves industriales (más de 3.000 metros cuadrados construidos) y los terrenos adyacentes (más de 4.000 metros cuadrados) "serán dedicados a la ampliación y mejora de la capacidad productiva de las diversas empresas que componen el grupo empresarial".

Según informa en un comunicado, Sargadelos también integrará en su sistema productivo a "la mayoría de la actual plantilla" de Burelarte.

Añade Sargadelos que procurará "mantener viva, si la autoridad laboral y la burocracia lo permite, la marca Burelarte por su renombrado buen hacer en el ámbito del gres porcelánico".