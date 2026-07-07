Marta Ortega, presidenta de Inditex: "Queremos llegar cada vez más lejos, conectar con más personas"

Marta Ortega se dirige a los accionistas de Inditex en la junta general de este martes. Inditex

El futuro de Inditex es "ser más Inditex que nunca". La mirada adelante que la compañía textil gallega propaga, tras haber superado el medio siglo de trayectoria, apunta a "llegar cada vez más lejos, conectar con más personas", ha resaltado este martes la presidenta de la multinacional de la moda, Marta Ortega, en la junta general de accionistas de 2026.

La presidenta no ejecutiva de Inditex ha agradecido el trabajo a las "más de 160.000 personas que trabajan" con la compañía. En su intervención, Ortega ha aludido a la identidad de la empresa, a la calidad de sus equipos humanos, a "cambiar sin dejar de ser el mismo" ni "olvidar de dónde venimos".

"Cambian las tecnologías, los mercados, los hábitos, las expectativas. Permanecen las personas, las emociones, la sensibilidad", ha destacado Marta Ortega.

La "cercanía", la "accesibilidad", es otro concepto que la presidenta de Inditex ha repetido: "Llegar a tanta gente significa comprender realidades diferentes. La conexión con las personas permanece. Formamos parte de un sector profundamente humano. La moda habla de identidad, emoción, pertenencia. La moda no es solo apariencia, es un lenguaje silencioso que vive en el detalle".

"Esta forma de entender la empresa nos ha permitido mantener algo muy difícil cuando una organización alcanza nuestra dimensión: actuar con agilidad y con sentido de responsabilidad sin perder nunca la cercanía con las personas", ha dicho la presidenta de Inditex.

"Tiendas más tecnológicas"

"Vamos a seguir invirtiendo todo lo necesario para el crecimiento sostenido del grupo", ha avanzado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, que estima unas inversiones ordinarias de 2.300 millones de euros a lo largo de 2026. El "foco prioritario", añadió, estará puesto en la "mejora de las tiendas más tecnológicas", y un "contenido editorial más elevado" en el formato online.

García Maceiras incidió en la estrategia de innovación tecnológica en Inditex: "Hemos invertido en la modernización de nuestra arquitectura tecnológica, en la consolidación de nuestras capacidades de datos y en el establecimiento de marcos robustos de gobierno tecnológico. La IA en Inditex es transversal e impacta en productividad, eficiencia operativa, desarrollo tecnológico y experiencia de cliente"

Nuevas aperturas en 2026

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha aludido, además, al objetivo de llegar "cada día" a más personas en todo el mundo "con una propuesta de moda cada vez más atractiva". Ha aludido a la apertura de nuevas tiendas del grupo en Reino Unido, como el caso de Lefties, o de Zara Home en Noruega en el marco del reto de seguir "en la senda de crecimiento positivo".

Maceiras, que también recordó la apertura reciente de tiendas en Dinamarca, ha remarcado que la compañía seguirá, además, "invirtiendo" en España con una "estrategia de inversión" también para el despliegue de proyectos centrados en la educación, el medioambiente o situaciones de emergencia.