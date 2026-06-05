Los empresarios coruñeses reclaman reducir los costes de acceso y conexión a red

La Cámara de Comercio y la CEC piden cambios en el acceso a la red eléctrica para no penalizar proyectos industriales estratégicos

La Cámara de Comercio de A Coruña y la Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) han propuesto una serie de modificaciones al nuevo régimen de acceso y conexión a la red eléctrica con el objetivo de evitar que los proyectos industriales que aportan valor añadido se vean penalizados por el incremento de los costes asociados a su electrificación.

Según explican ambas entidades, el sistema de acceso a red para demanda industrial "venía presentando determinadas disfunciones derivadas de su sistema de adjudicación en concurrencia no competitiva, lo que podía generar un efecto acaparador". Para corregir esta situación, el reciente Real Decreto-ley 07/2026 introduce modificaciones relevantes en el régimen económico de acceso y conexión a la red eléctrica que afectan directamente a las nuevas demandas industriales.

Entre las medidas contempladas por la norma figuran pagos directos por derechos de acceso y conexión más exigentes, posibles garantías económicas elevadas y la internalización de los costes de refuerzo de red asociados a nuevas demandas.

No obstante, la Cámara y la CEC consideran que estas medidas suponen un incremento significativo del coste inicial de electrificación para las industrias que quieran implantarse o ampliar su consumo eléctrico, especialmente en el caso de proyectos industriales que, por su naturaleza, requieren periodos de ejecución prolongados.

Las organizaciones empresariales advierten de varios efectos negativos derivados de este nuevo escenario. En primer lugar, sostienen que puede "desincentivar la electrificación industrial", considerada clave para la descarbonización. Además, alertan de que "penaliza a los proyectos industriales frente a otros países con condiciones más favorables e introduce una barrera de entrada relevante para nuevas inversiones productivas".

Asimismo, entienden que el diseño actual no distingue suficientemente entre tipologías de proyectos, lo que podría generar una distorsión en la asignación eficiente de la capacidad de red y desplazar proyectos industriales estratégicos.

Proyectos Industriales Estratégicos

Ante esta situación, la Cámara de Comercio y la CEC proponen introducir una diferenciación en el tratamiento de los costes de acceso y conexión, reduciendo o eliminando estos costes para aquellos proyectos que tengan la consideración de Proyectos Industriales Estratégicos. La propuesta contempla una discriminación positiva y un escalado de tasas inversamente proporcional a la importancia estratégica de cada iniciativa.

Entre las medidas planteadas destacan la exención total o parcial de los costes de acceso y conexión para nuevas implantaciones industriales y para la electrificación de procesos productivos ya existentes. Las entidades justifican esta medida por su contribución a acelerar la transición energética, reforzar el tejido industrial y mejorar la competitividad del país.

También proponen introducir criterios de priorización basados en el carácter productivo de los proyectos industriales, su vinculación con la descarbonización y su impacto en el empleo y en la cadena de valor local.

Por otro lado, reclaman que se aclare de forma nítida la aplicación y reversión de las inversiones directamente relacionadas con las cantidades abonadas por las empresas para estas conexiones.

Como conclusión, la Cámara de Comercio de A Coruña y la CEC consideran que el Real Decreto-ley 07/2026, en su configuración actual, puede convertirse en una barrera relevante para el desarrollo industrial electrificado en España. Por ello, defienden la necesidad de introducir ajustes regulatorios que faciliten el acceso a la red para la industria, eliminen costes innecesarios y garanticen una asignación eficiente y estratégica de la capacidad disponible.